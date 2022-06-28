內地縮短入境隔離至「7+3」　港商感雀躍冀當局增加預約配額

內地疫情放緩，據最新一版新冠防控方案，內地放寬入境隔離規定，入境入士的檢疫期將由原定的14日集中隔離醫學觀察、及7日居家健康監測，縮減至7日集中隔離醫學觀察、及3日居家健康監測。



香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌指，業界均感雀躍，他直言原本的檢疫期太長、「代價太大」，現時檢疫期縮短後，料不少商家短期內會返回內地處理生意，惟港人回內地仍要先在網上預約配額及健康驛站，期望香港及內地政府可以在協商增加配額及供應，令商家無需等太久才預約到配額回內地。



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原本檢疫期21日「代價大」

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌表示，疫情持續兩年，不少商家均難以回內地處理業務及投資。他亦直言，因為原本的檢疫期要21日，時間太長、代價大，擔心自己「捱唔到」而沒有回內地。

商家稱新安排較易接受

隨著內地放寬入境隔離規定，檢疫期縮短至7日集中隔離醫學觀察及3日居家健康監測，吳宏斌認為「比較容易接受」，業界都為此感到雀躍。他續指，相信未來有不少商家會啟程回內地，處理兩年以來因疫情而未及處理的事務，他亦將在短期內返回內地，「始終人唔到，生意打折扣。」

▼2月12日 港珠澳大橋出現北上人潮▼



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冀當局增加內地預約配額及健康驛站

不過，他提到，回內地要先在網上預約配額及健康驛站，惟配額有限，要成功在網上預約亦不容易，希望香港及內地政府可以在協商，增加配額及健康驛站供應，令他們無需等太久才預約到配額回內地。