屯門元朗19幢大廈污水陽性　涉珀御、尚悅　政府派28萬快測包

第五波疫情持續，今日（28日）增1,685宗確診。屯門及元朗區有19幢大廈污水檢測結果呈陽性，顯示或有隱形患者出現，包括酒店式住宅珀御、大型私人屋苑尚悅、尚悅．嶺等。政府將在相關地點，向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速測試套裝。



政府表示，屯門及元朗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，包括：

屯門區 — 楊小坑村、田景邨、新圍苑、兆畦苑、寶怡花園、兆隆苑、兆邦苑、盈豐園、海麗花園、豐連、珀御、寶田邨及富健花園

元朗區 — 尚悅、蝶翠峰、尚悅．嶺、天頌苑、栢慧豪園及天悅邨

政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士，可透過上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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