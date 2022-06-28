有片｜幻彩詠香江特別版率先睇最後預演版　大廈亮起慶祝回歸字眼

本周五（7月1日）是七一回歸紀念日，各類慶祝香港回歸25周年活動陸續上演。香港旅遊發展局今日（28日）宣布，7月份每晚都會上映幻彩詠香江特別版「維港光影匯演」，新加入10幢建築物及3個地點參與匯演，包括立法會綜合大樓、香港大會堂、M+等。屆時將會有逾50幢大廈及地點將共同打造以「香港新征程」為主題的音樂光影匯演。



旅發局今晚8點率先在維港兩岸試演幻彩詠香江特別版，其中中信大廈相繼亮起「25」、「慶祝」、「機遇」等字樣，再配以天星小輪的圖案。新鴻基中心亦亮起「慶祝香港回歸祖國25周年」字樣。



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旅發局表示，「維港光影匯演」將在7月1日至31日舉行，每晚8時至8時10分上演。全港共有逾50幢建築物及地點參與，今次有10幢建築物及3個地點新加入，包括中環4號至6號碼頭、立法會綜合大樓、中信大廈、帝國中心、鷹君中心、香港大會堂、香港故宮文化博物館、M+、三湘大廈、尖沙咀中心、達隆名居、灣仔海濱水上運動及康樂主題區及灣仔臨時海濱花園。

今晚多幢建築物相繼進行試演，並亮起對香港回歸的祝福。中信大廈外牆以紅色及金色元素描繪「25周年」字樣，圓形包裹的「慶祝」字樣亦尤其奪目，再配以天星小輪在海上航行的模樣，充份展示香港特色。外牆亦有亮起彩色的煙花慶祝回歸。

另外，新鴻基中心亮起「慶祝香港回歸祖國25周年」字樣，配以香港「區花」 紫荊花作點綴，更有六顆星星圍繞。會展亦亮起綠燈，回應對岸五光十色的光景。

「維港光影匯演」將新增4大元素，包括在維港兩岸海傍多個地點設置光束燈，以燈光配合激昂音樂；政府總部外牆及立法會大樓天台以 LED 外牆燈營造獨特光影效果。

此外，今次匯演會特別編排交響樂，融入維港兩岸大廈的燈效及19幢大廈的LED屏幕和幕牆，同步展示25周年的祝賀訊息。而多艘往返尖沙咀至中環或灣仔的天星小輪，船身加上色彩繽紛的燈帶，在匯演時隨音樂轉換躍動。