強制檢測｜涉41地點　「瑞士雞翼」太平館餐廳等16食肆上榜

第五波疫情反彈，食物及衞生局今晚（28日）發出強制檢測公告，有41個處所上榜，當中以沙田區最多，共有8幢上榜，包括水泉澳邨朗泉樓、濱景花園1座、雲疊花園4座等；其次則是屯門區，亦有3幢大廈上榜。



今次有16間食肆因有確診者到訪納入強檢，其中屯門區有5間食肆上榜，位列全港之首，包括蝴蝶廣場的「大家樂」及「明星海鮮燒鵝專門店」、愛定商場的「一粥麵」等。其餘食肆亦包括以「瑞士雞翼」的尖沙咀西餐廳「太平館餐廳」、石硤尾的「稻香」、柴灣的「太興」等。



▼6月28日強制檢測公告▼



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▼6月28日 部份列入強檢地點▼



25幢住宅大廈納強檢 沙田區佔最多

新一份強制檢測公告中，共有25幢住宅大廈曾有確診患者到訪而要強檢，沙田區以八幢佔最多，涉穗禾苑詠茂閣及慶盛閣、碧濤花園2期嘉麗閣及3期翠柏閣、美城苑逸城閣等。屯門區則有三幢上榜，包括黃金海岸4座、兆禧苑樂禧閣及澤豐花園澤富樓。

荃灣、大埔、九龍、香港仔及香港島區各有兩幢上榜，包括荃灣灣景花園1座、紅磡海逸豪園12座、北角英皇道 6-8 號百利大廈等。

香港仔中心海瑩閣等4大廈污水呈陽性

另有四幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，包括香港仔香港仔中心海瑩閣、沙田水泉澳邨朗泉樓、大埔新達廣場4座及大埔富亨邨亨榮樓等。

香港太平館餐廳。（網上圖片）

屯門蝴蝶廣場大家樂及明星納強檢

至於食肆方面，則有16間食肆曾有患者到訪而上榜，其中屯門區有5間食肆上榜，位列全港之首，包括蝴蝶廣場的「大家樂」及「明星海鮮燒鵝專門店」、美樂花園商場地下的「自家人酒家」、大興商場地下的「江仔記」及愛定商場的「一粥麵」。

另外，位於石硤尾的「稻香」、觀塘的「仁和堂龜苓膏專門店」、柴灣的「太興」也上榜，有患者在6月24日中午12:45至14:15光顧以「瑞士雞翼」聞名的尖沙咀西餐廳太平館餐廳。

▼6月28日 部份列入強檢食肆▼



政府明日（29日）將於荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

政府表示，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼各區流動採樣站詳情▼

