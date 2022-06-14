疫下雙老家庭不敢外出　團體派食物包予南區長者兼推「伴您遊」

新冠肺炎疫情持續超過兩年，不少獨居、雙老家庭缺乏支援，食物價格上升加上防疫用品的額外開支，令他們的生活費用變得更緊絀。有長者為了節省外出消費及減少感染風險選擇留在家中，但缺乏社交生活下，令不少人的負面情緒及孤獨感與日俱增。有機構宣布將於於6月至8月期間推行「愛．喜動計劃」，透過派發現金券、「食物包餸到家」及「伴您遊」三種方式支援鴨脷洲的獨居長者及雙老家庭，估計將會有370家庭受惠。



新冠肺炎疫情持續超過兩年，不少獨居、雙老家庭缺乏支援。（資料圖片）

鄰舍輔導會宣布，獲上海總會捐出港幣15萬元，推出「愛．喜動計劃」，為居於鴨脷洲利東邨及漁安苑，而又領取綜援或高額長者生活津貼的獨居及雙老家庭，或有特別需要的家庭，提供為期兩個月的援助。上海總會副理事長詹傑美表示，見到疫情對長者的生活帶來翻天覆地的轉變，希望透過今次計劃，為無依無靠的長者送上關懷。

項目中會向合資格人士派發「社區食肆／購物現金券」或「食物包」外，他們亦推出「伴您遊」項目，讓行動不便的長者安心外出。其中合資格長者經社工推薦，每人可獲20元現金券6張，總值120元，每人最多可申請2次。受惠者可憑券光顧區內指定食肆或小商戶，鄰舍輔導會亦呼籲小店提供額外優惠予使用現金券人士，同時帶動小店的收入，又指會聯繫連鎖店及快餐店合作，讓受惠者可用食物券於連鎖店換取指定食物或餐盒。

檔主徐先生在利東邨經營水果店超過30年，與區內很多長者及街坊相熟。徐先生表示，以往亦有參與區內不同社褔機構推動的優惠長者計劃，即使算不上是大幫助，也希望盡一點微力向長者表示一份心意，他日後也會踴躍支持類似計劃。

為行動不便長者提供義工陪同乘搭交通工具服務

至於「食物包」-餸到家服務，則先將預先購買的乾糧、蔬菜及新鮮食品等包裝為食物包，由職員或義工直接送到有需要的長者家中，讓有煮食能力的長者可以在家中煮食，減少他們出外的需要、降低感染風險，也可以支援有經濟困難的長者。其中于伯與妻子來港多年，在香港無親無故，子女則長居內地。沒有積蓄下，兩人僅依靠綜援生活，且因語言不通而鮮有與外界聯繫。妻子多年前接受脊椎手術後，需長期卧床，起居生活只靠行動不便的丈夫照顧。嚴峻的疫情令兩人非常擔心，不懂得使用智能電話，加上身體狀況日漸虛弱，兩人都不敢外出。此計劃安排義工為他們送上新鮮餸菜、食物及食物券，解決了不少基本生活所需，紓緩他們的壓力。

而為了紓解因疫情而長時間被困在家的長者的鬱悶，計劃特別為行動不便的長者提供交通工具服務，讓他們在有人陪同下安心外出購買生活用品或者享用美食，重新接觸社區。鄰舍輔導會主席嚴元浩表示，區內不少長者以往是漁民，經濟較為緊絀，加上他們曾經長時間在船上生活，容易造成他們晚年行動不便。疫情令長者更不願意外出。他認為，是次計劃不但可以紓緩長者的生活壓力，其中「伴您遊」項目有助鼓勵長者外出與社區接觸，對他們的身心健康均有益處。