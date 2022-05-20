電費補貼｜新一輪1000元補貼6月起分12期注入戶口　280萬戶受惠

港府《預算案》早前公布派糖措施，包括向兩電住宅用戶提供1,000元電費補貼。港府發言人表示，新一輪電費補貼會由今年6月起推行，每個合資格電力住宅用戶戶口，將獲注入1,000元補貼，以紓緩疫情下市民面對的經濟壓力。



補貼會分12期注入戶口，由6月起政府會連續11個月，在每月首日向中電或港燈的電力住宅用戶戶口注入80元補貼，並在第12個月注入120元補貼，總數共1,000元。該項紓困措施預計涉及約28億元政府開支，惠及約280萬個合資格住宅用戶。



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港府發言人指，新一輪電費補貼計劃的補貼額，可與之前6輪同類計劃下，未用完的補貼餘額，一併用作支付戶口帳單的電費。任何未用補貼可轉撥至往後月份，用以支付直至2024年12月31日，或戶口結束時在該戶口帳單上所示電費。

兩電所發出的住宅用戶電費單，將反映政府注入的補貼。用戶如需查詢戶口事宜，可致電中電客戶服務熱線2678 2678，或港燈客戶服務熱線2887 3411。有關新電費補貼計劃的詳情，亦可瀏覽財經事務及庫務局網頁。

燃料價格持續高企 補貼略紓緩兩電實報實銷燃料費加幅

近期國際燃料價格，受俄烏戰爭等因素影響持續高企，市民新獲得的電費補貼，或會被燃料費增幅蠶食。兩電早前更新5月燃料調整費，港燈由今年1月的27.3仙，飆升5月的47.1仙，加幅達72.5%；中電方面亦錄12%升幅。整體電費方面，以典型三人家庭每月用275度電計算，港燈用戶5月要繳交的電費比年初增加17.8%，需多交約54.5元；而中電用戶則須多交約12.7元。

有學者解釋，受俄烏戰爭等因素影響，燃料成本過去幾個月不斷上升，尤其是天然氣，故燃料費亦不斷增加。有環保團體預料，3月至4月的天然氣及煤價格仍呈上升趨勢，故短期內亦不會見到兩電燃料費回落。

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