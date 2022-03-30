港燈燃料費4個月飆五成　用戶電費累加一成　學者料下季仍處高位

疫情衝擊下市民生活百上加斤，即使足不出戶，難逃電費悄悄加價的壓力。兩電本月起以實報實銷方式每月變更燃料費，經調整後下月幾乎「看齊」，其中中電較年初加價6.2%，港燈更飆升50.5%。

整體而言，下月中電每度電加價至1.313元，較一月加價約1.9%；而港燈用戶每度電加價至1.491元，加價約一成。以每月用電量275度的三人家庭計算，相隔一季港燈用戶每月電費已較年初貴約38元。

有學者分析指，中電部份電力來自大亞灣核電廠，發電規模亦較大，故電費加幅相對較少；又料受俄烏戰爭影響，來季的燃料價或仍處於高水平。



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電費由基本電費和燃料價條款收費組成，後者反映燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，本月起兩電均已調整燃料費。

中電用戶電費料較年初加約1.9% 港燈用戶則加近一成

中電用戶的年度燃料調整費為38.6仙，下月將調整至41仙，加價約6.2%。中電解釋指，涉及燃煤的每度電燃料費較預測貴了2.8仙，但天然氣價格較預期減少0.4仙，故該月燃料費調整為每度2.4仙，故每度電淨電費為131.3仙，較年初加價約1.9%。

而港燈用戶的年度燃料調整費為27.3仙，下月大幅加價至41.1仙，輕微超越中電，更較年初飆升50.5%，故每度電淨電費加價至149.1仙，較年初加價約10.2%。

三人家庭電費加價數元至數十元

以一個三人家庭（平均每月用電量為275度電）作估算，中電用戶一月電費345.15元，四月增至352.69元，電費多付約7.54元（加幅約2.2%）；港燈用戶一月電費則為275.06元，四月已要多付37.95元，加價至313.01元（加幅約13.8%），還未計及天氣因素影響，或令電費用得更多。

《財政預算案》提出向每個合資格住宅戶口提供1,000元電費補貼，最快今年六月發放第一筆補貼。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

最快六月再有電費補貼

不過，《財政預算案》提出向每個合資格住宅戶口提供1,000元電費補貼（連續11個月，在每月首日向戶口注入80元，並在第12個月注入120元），第一筆補貼預計六月發放。政府早前亦推出電費紓緩計劃，2019年一月起連續60個月每月向電力住宅用戶發放50元補貼，令總補貼達130元。

政府表示，待以往補貼計劃下未用的補貼和電費紓緩計劃下發放的金額悉數用盡後，才會扣減新補貼計劃下提供的補貼，直至其限期屆滿為止。

下月中電每度電加價至1.313元，較一月加價約1.9%；而港燈每度電加價至1.491元，加價約一成。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

學者料中電受惠於核電 緩和電費增幅

前能諮會委員、香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才分析指，兩電的燃料費實報實銷，中電部份電力來自大亞灣核電廠，價格相對穩定，加上發電規模較大，故電費加幅較少；但港燈的燃料組合則為天然氣及燃煤，加上規模相對小，故價格較容易受波動。翻查港燈燃料組合，截至去年底，天然氣來自澳洲及卡塔爾，而燃煤則來自印尼及俄羅斯。

麥萃才分析指，受俄烏戰爭影響，來季的燃料價或仍處於高水平。（資料圖片 / 張浩維攝）

俄烏戰爭令燃料價格飆升 麥萃才︰港燈燃料費有機會倍增

麥萃才表示，天然氣及油價近期大幅飆升，尤其自俄烏戰爭爆發後，認為港燈燃料費加價五成並不誇張，更有機會增至一倍，歐洲電費加幅更以十倍計。他解釋指，本港天然氣來源非單一，燃料組合多元，而歐洲則依靠俄羅斯供應，故影響更大。麥估計，燃料價來季或仍處於高水平，但至年中至年底會否繼續上升，則視乎局勢有否轉壞，即使結束戰爭，或會繼續制裁俄羅斯，令油價未必即時回落。

不過，倘國際原油價格高企，他認為或因有利可圖，促使部份地區自行產油，例如美國，故油價未必容易再創新高。他又指，人口較多的北半球，在冬季使用較多能源，因需求大而拉高能源價格，但夏季用量相對較少，價格或稍稍回落。

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