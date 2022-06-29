回歸25周年｜黃楚標學校90師生參加慶祝活動　學生將在周會分享

香港回歸25周年，國家主席習近平將出席回歸周年大會及新屆特區政府就職典禮。早前有指香港教育工作者聯會黃楚標學校師生獲邀出席有關歡迎儀式，該校校長黃錦良今日（29日）接受電台訪問時指，該校有90名師生周一（27日）起已到酒店隔離，準備參加相關慶回歸儀式，校方將安排部份有參與活動的學生，在稍後的學校周會分享感受。



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黃錦良今日接受香港電台訪問時指，由於學生反應熱烈，報名人數超出上限，校方最終以抽籤形式挑選代表，連同老師在內，已有90名師生周一起在酒店隔離，準備參加「七一」相關慶祝儀式，老師會照顧該批學生，期間會繼續上網課。

黃稱，校方將今次活動經驗視作國情教育，稍後亦會安排部份學生代表，在周會上分享參與盛事的感受。

香港教育工作者聯會黃楚標學校。（小學概覽）

據了解，該校早前向家長發通告，邀請學生參加「七一」相關歡迎儀式，形容是「難得的光榮任務」，參加師生須在酒店隔離，參加包括歡迎及歡送活動，期間餐飲、交通及檢疫費用由港府支付。

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