小予恩離世｜奮戰5年走畢旅程　父母親吻道別：請不要不捨得我們

患先天性膽管閉塞的五歲女童小予恩，2017年12月時在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，需要長期留院觀察。其父母今日（30日）在Facebook專頁中指，小予恩經歷五年多的奮戰後昨晚（29日）安祥離世，並形容「昨晚終於畢業返回天家了。」

其父母表示，小予恩一個多月前肝臟持續惡化，「令她不斷痛苦大哭，痛到撕心裂肺，即使落瑪啡也無法有效止痛，睡覺也會痛醒。」近日一直處於彌留狀態，至昨天突然眼睛能望媽媽和發出聲音回應。黃昏時候父母都親吻她道別，「叮囑她不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福。」



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小予恩父母今日在其Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」中表示，這一個多月小予恩肝臟持續惡化，凝血功能差，上星期嘴唇流血不止要在嘴唇縫針，其後連續幾天發高燒，至近日完全喪失肝功能，腹水嚴重，擠壓其他內臟，且有胃出血，令她不斷痛苦大哭。

父母又指，小予恩這幾天一直處於彌留狀態，「眼神呆滯像植物人般昏迷」。至昨天卻「迴光返照」，家人與小予恩道別後，她眼角流下淚水，心跳慢慢下降，直至停止，「在媽媽懷中輕輕扯了三口氣，安祥離開了」。

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予恩父母又憶述，予恩短暫的五年多生命中，有三年多時間是住院，媽媽需要24小時貼身照顧形，「連續兩個年三十晚、10號風球等日子一家人都在病房渡過」。另外，予恩亦無法像正常小朋友吃喝玩樂、上學、參加活動，「取而代之是一大堆治療、訓練、抽血、打豆，身體承受大大小小不適和痛楚，作為父母對她滿有抱疚和遺憾！」

予恩父母表示，她最開心時刻就是與媽媽共聚，在媽媽懷抱中、聽媽媽唱兒歌、講故事，「她雖然失去大部分意識，但總是笑咪咪、笑面迎人，即使飽受身體痛楚仍很快恢復笑容，相信她甜美燦爛的笑容能帶給許多人鼓勵和安慰。」

小予恩在一歲時於瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，其家人當時質疑院方出錯。瑪麗醫院於2018年公布調查報告，認為個別醫護人員適時識別病人情況轉差的經驗不足，慣性及過分依賴儀器監察病人情況。