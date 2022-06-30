煙刁草挪威三文魚切片驗出李斯特菌　食安中心要求停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（30日）指，一款本地生產的預先包裝冷凍煙三文魚可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用，而持有受影響批次產品的業界亦應立即停止使用或出售。



網上商店抽樣檢測 驗出李斯特菌

食物環境衞生署食物安全中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取一款本地生產的煙三文魚樣本進行檢測。結果顯示，在25克樣本中檢出李斯特菌，超出《食品微生物含量指引》的規定。

該款產品為煙刁草挪威三文魚切片，由本地生產，每包淨重100克，分銷商為Polyfood Food Service Co. Ltd.，涉及所有最佳食用日期為2022年6月25日或之後的批次。

初生嬰兒、長者和免疫力較低人士感染 可出現嚴重併發症

發言人提到，大部分健康人士感染李斯特菌後不會出現病徵、或只出現輕微病徵；但初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡；孕婦感染李斯特菌亦有機會導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

當局已要求將產品停售及下架 並展開回收

發言人指，中心已知會生產商，並指令其將受影響產品停售及下架，並展開回收；並已即時派員到有關食品製造廠跟進調查，同時指示廠房管理人進行清潔消毒。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。業界如持有有關產品，應立即停止使用或出售。

發言人續呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用，市民亦可於辦公時間致電涉事生產商（2898 9962/6366 0067），查詢產品回收事宜。