陳茂波指新特首帶領下定必全力全速提升管治效能　排解民生憂難

特區政府新班子上任，財政司司長陳茂波今日（3日）在網誌表示，在行政長官李家超的帶領下，整個團隊定必全力全速切實提升管治效能，排解民生憂難。他認為，經濟發展再好，也須體現在就業機會多元而優質、普遍市民收入能增加、居住環境能有所改善等方面，市民才會實際受惠並感受到經濟增長帶來的好處。



（陳茂波網誌圖片）

陳茂波表示，過去十年本港經歷不少風雨，令內內外外對香港過去的作用和貢獻產生懷疑，並對未來能否持續繁榮發展存有疑慮，但國家主席習近平清晰、明確、堅定有力的肯定香港過去的成就和在國家發展中不可替代的角色和貢獻，相信隨著國家不斷發展，香港必定會迎來黃金新機遇、進入飛躍關鍵期，重要的是港人要有「時不我與」的迫切感，把握好關鍵期，把各項新機遇的巨大潛力充份釋放。

他指出，習主席在講話中提出「四個必須」，是對「一國兩制」在港實踐25年的經驗總結，本港必須準確把握，確保「一國兩制」的實踐不走樣、不變形，讓「一國兩制」事業行穩致遠。

工商界及專業人士均指為未來提供最佳保證

他又指，過去不少投資者、跨國企業和專業人士，因為香港的資本主義制度運作、普通法制度、自由開放的優良營商環境和與國際規則接軌的監管制度，而一直以香港為基地，進軍內地和亞洲區內的市場；而習主席的講話，明確肯定了「一國兩制」的制度優勢和必須堅持其長期實踐，毋須改變。他稱，不少工商界和專業人士都認為，這為他們對香港未來發展以至加大投資，打下了強心針，並提供了最佳保證。

陳茂波表示，在行政長官李家超的帶領下，整個團隊定必全力全速切實提升管治效能，排解民生憂難。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

香港要繼續發揮不可替代重要功能

陳茂波認為，香港未來成功的獨特方程式，是要認識國家和香港近代的發展歷史、國際大局的深刻變化和趨勢，思想上要堅定與內地共同發展的意志和信心；策略上要積極融入國家發展大局、對接國家發展策略，同時保持暢通的國際聯繫，繼續發揮好獨特的門戶和橋樑角色；運作上繼續保持高度自由開放、銜接國際規則的優勢，功能上以自身優勢與所長，在國家建構更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放的新格局中，繼續發揮不可替代的重要功能。