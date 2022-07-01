回歸25年｜自由行主導旅遊零售業發展　業界︰未來宜拓高增值客源

今年是本港回歸25周年，旅遊業為本港四大傳統行業之一，自港府與內地簽署CPEA後，隨著自由行開放，內地旅客入境人次不斷飆升，連帶零售業銷售值亦屢創新高。惟自由行衍生出「零團費」問題，過多旅客亦為民生帶來負面影響，回望過去10多年，究竟自由行直接或間接產生的可觀經濟紅利，是否令本港零售以至其他相關發展走錯了方向？有學者認為，零售業的輝煌為歷史機遇，未來難再復見；亦有旅遊業老行尊認為，未來應研究爭取高增值客源，如來港參加展覽會人士或商務旅客等。



2020年新冠疫情爆發，本港旅客數量呈插水式下跌。（資料圖片）

2018年內地入境人次突破5000萬

香港回歸踏入25周年，其實在疫情及社會運動爆發前，本港零售業銷售值及內地訪港旅客人次，不斷屢創新高。直至2018年最高峰時期，內地入境人次已突破5,000萬大關，相比1997年的229萬人次，廿年相差約22倍。惟零售業仍未能再升破2013年峰值的4,944億元，以4,851億元成為回歸以來第三高年份。

其後2019年社會運動爆發，零售業銷售值及內地入境人次下跌，直至2020年受封關影響，後者更插水重返1998年水平。不過，內地旅客消聲匿跡，對零售業銷售值似乎未造成根本性致命打擊，於缺乏旅客的情況下金額跌至約3265億元，相比2018年下跌32.7%。換言之，可推斷該5,000萬人次只為本港零售業帶來約千多億元的收入，單靠本土消費者仍能保住高峰期約7成的消費金額。

▼2003年 沙士襲港的情況▼



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然而內地旅客於過去10年，卻為本港帶來不少民生問題，究竟業界人士又如何回顧過去25年呢？現年67歲的前旅遊業界立法會議員姚思榮入行多年，見證香港旅遊業的興衰。他目前雖然已退下火線，但仍活躍於業界，擔任中國旅遊集團旅行服務有限公司董事。談到過去25年香港的旅遊及零售業發展，他認為2003年開放免簽證的自由行，確實為香港旅遊及零售業其中一個轉捩點。

開放自由行前旅遊業利潤更高

姚引述數據表示，其實1997年本港的總入境人次為1,100萬(包括所有內地及海外旅客)，約廿年後的2018年卻飆升至6,500萬；雖然自由行一方面為本港帶來可觀的收入，為零售、餐飲、酒店及展覽業提供數十萬個就業職位，但同時亦衍生一系列問題。他認同於上水聚集的水貨客，確實為居民帶來不少矛盾，最直接的例子如商舖單一化，區內大部份舖位都變為接待水貨客的藥房，亦導致區內租金及物價上升，最終催生了示威活動。

反之，自由行開放前的年代，雖然酒店及航班數量遠低於疫情爆發前，旅客只能通過旅行社訂機票及酒店；但當時旅行社分開入境及出境遊，各有各市場，業界的利潤反而更高，營運業務更為穩定。「嗰陣時出外旅行仲係好隆重嘅年代，唔係好似去新界玩，一家大細會去接機，大家都願意畀錢消費。」

即日往返的內地人不屬旅客︰零售買嘢從來唔係旅遊主打

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，當年中央開放自由行，確實是「送香港一份大禮」，而新冠疫情亦正好提供一個以往不可能實現的實驗平台。他引述數據指，2020年初零售業的收入，一個月已減少逾百億元，然而本港整個餐飲業的收入，每個月亦僅約90億元，可見損失之巨大。

自由行旅客雖然確實為香港帶來貢獻，不過，李認為內地人即日往返的模式並不健康，只有利於零售業，但對酒店業及其他行業的幫助有限。他建議政府應重新定義即日往返的內地人，強調他們與香港同屬一國，並不屬於國際所定義旅遊（Tour）的範疇，指「零售買嘢從來都唔應該係旅遊主打。」

▼優之良品宣布結業▼



零售業過去10多年的輝煌為歷史機遇

此外，本港作為大灣區的航空樞紐，不少內地人專程經香港搭飛機出國，惟他們僅為過關而進入香港境內，政府的統計數字亦將他們歸類於旅客。李便作出解釋，來港轉機的內地人僅為「過客」，對經濟的貢獻最少，直言︰「自己國家嘅旅客係叫做內部消費，即日來回對我嚟講唔覺得係旅客，應該係叫消費者。」

疫情肆虐兩年半，正是本港調整方向的好機會。李認為，過去零售業的輝煌為歷史機遇，隨著內地人熟習網購及建立銷售渠道後，預期難再創高峰。他解釋，由於本港所售賣的產品，並非香港獨有及生產，就如日圓匯率近年創新低，港人亦寧願網購或等待開關到當地血拼。「世界係自由流動，啲人識走去其他地方買嘢。」

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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自由行開放初期內地旅客消費力旺盛

事實上，本港零售業銷售值在2013年達至頂峰後，已漸見疲態，一直徘徊於4,000至5,000億元之間，然而2013年的內地入境人次約4,074萬人，相比高峰期(2018年)仍欠1,000萬。由此可見，旅客的人次與零售業的銷售值，並不成正比，即2013年後內地旅客的消費力無以為繼。

姚憶述指，剛開放自由行之初，很多內地旅客均會替其家人或村莊親友來港購物，因此消費力較旺盛，惟業界衍生出「零團費」旅遊方式，依靠旅客購物的回佣賺錢，令有部份香港旅行社在接收內地組團的旅客後，會因為想避免虧損而強迫團友購物。他指在旅議會針對內地旅行團推出多項措施後，加上旅監局及文體旅遊局成立，接待的安排已變得規範化，情況有所收歛。他指「以前導遊強迫團友買嘢仲存在，但冇以前咁肉酸。」

近年內地客消費力減弱 金飾珠寶業改在民生區開分店

有接近90年歷史的珠寶首飾零售商周生生就曾表示，推行了自由行後，集團確實有受惠內地旅客對黃金及奢侈品需求龐大，較未有自由行前比較，生意額至少按年上升了逾40%，當時集團亦加快了開店步伐；不過，高峰期過後，珠寶業2014年開始步入調整期，再加上疫情影響，近年開始減少旅遊區開店，改為於元朗及沙田等民生區開分店，吸納剛性需求及自用消費者市場。

難限制內地人入境 料開關後政府只能見招拆招

自由行除了衍生出零團費問題外，即日往返的旅客不斷湧進香港，入境人次屢創新高，外界均質疑本港接待旅客的能力是否達至上限，更形容為「香港陸沉」。李兆波認為，由於本港目標與大灣區融合，因此不能像其他國家推出入境稅，或以簽證限制入境人次，政府在被動情況下只能見招拆招。

李認為疫情完結後，最近過海段通車的東鐵線，將會再一次接受考驗，屆時港鐵或需訂購更多列車，或實施行李容量限制等，避免內地旅客迫爆車廂。不過，他估計封關多年重創本港經濟，相信港人的容忍能力亦提高，短時間不會產生憎恨的情緒。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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內地入境客過多有礙發展外國旅客

至於海外旅客方面，回歸後的增長卻不明顯，甚至有陷入停滯的趨勢。姚認為亦與自由行有關，因內地旅客的比例增至近80%，以致本港酒店供應緊張，入住率長期處於90%至95%。因此酒店對海外旅客的報價偏高，甚至開出「海鮮價」，降低了他們的來港意欲。同時，本港過於依賴海洋公園、迪士尼樂園及山頂等傳統景點，發展出現樽頸，而世界各地亦越來越多地方有迪士尼及其他主題公園，相關景點難以再成為來港旅遊的誘因。

李亦提到，海洋公園於疫情前，亦有透過折扣以吸引對價格較敏感的旅客，然而他們的逗留時間短、消費力較疲弱，單純只能刷新入場人次，未能大力刺激零售。他建議，未來的目標應放在高端旅客，包括來港參加展覽人士或商務旅客。他批評過去的旅遊業以至過份依賴自由行的零售業界，既不健康亦不持久，故提出反問︰「究竟呢啲係咪叫旅遊呢？」

▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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互聯網發展及跨國企業威脅本地旅行社生存

近日珍寶海鮮舫在南海入水翻側，坊間有聲音認為本港再失去特色旅遊景點。姚反認為香港「傳統留低嘅嘢唔多」，發掘歷史或傳統景點其實並非香港旅遊的合適發展方向，反而點名日後可推廣新建成或仍在擴張中項目，如維港兩岸海濱、新界東北的世界地質公園、航天城、港珠澳大橋、西九文化區的M+及故宮博物館等。他認為，以上景點全為本港新的旅遊資源，可吸引大灣區及海外旅客慕名而來參觀。

於社會運動及疫情爆發前，本港旅客數目雖然不斷攀升，但姚坦言隨著互聯網發展及跨國企業的競爭，本港旅行社正面臨更大挑戰，如酒店、航空公司等供應商可透過網上直銷，避免經中介減少利潤，因此本港現時雖然仍有約1,700間旅行社，但只有不足10%為大型旅行社，大部份均只能靠熟客維生。

▼6月3日 沙頭角碼頭舉行開幕儀式▼



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評旅遊業仍屬朝陽行業︰但唔追上時代一定會萎縮

惟有危亦有機，中小型旅行社的經營成本低，反而能捱過疫情的影響，近兩年來僅約100間結業。姚認為，旅行社若希望擴展規模，需多元化發展，以其所在的中旅社為例，正考慮減少門市，節省薪金及租金等開支，並研究爭取高增值的客源。他亦強調，中旅社的服務為貨真價實，故能獲得內地醫療人員來港、奧運總代理的相關接待，未來將爭取更多業務。

本港經濟與旅遊及零售息息相關，雖然25年來已有翻天覆地的變化，但姚對未來抱持樂觀，更認為旅遊仍屬朝陽行業，相信只要緊貼世界潮流發展，需求將繼續不斷。他說︰「旅行社一定係兩極化，想維持現狀都難，但唔追上時代一定會萎縮。」