強制檢測｜65處上榜食肆佔25個　涉尖沙咀一蘭、華嫂冰室

新冠肺炎疫情反彈，醫務衞生局由食物及衞生局易名後首次發出強制檢測公告，將65個處所納入強制檢測名單。由於有陽性個案曾到訪，當中有25間食肆上榜，包括尖沙咀一蘭和華嫂冰室、荃灣一鍋堂、灣仔莊士敦道KFC等。至於住宅方面，則有29幢大廈上榜，當中有北角柏傲山5座、將軍澳新都城第二期2座、粉嶺名都怡景閣、大圍曉翠山莊10座等。



公告列明，任何人士若在指定期間曾到訪有關地方，須於7月4日或5日接受核酸檢測。



▼7月3日強制檢測公告▼



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油尖旺區共9間上榜 油麻地佔5間

在強檢名單中，有不少為陽性個案曾到訪的地方，當中食肆共佔25間。油尖旺區共涉及九間食肆，例如尖沙咀一蘭和華嫂冰室，油麻地則有五間，包括紅茶冰室、得記大排檔、正九清湯腩、佳記美食及點點心等。另外，位於紅磡海逸君綽酒店的海雲天亦上榜。

至於港島區，亦有灣仔莊士敦道112號的KFC肯德基家鄉雞、半山Café bar on 8 、中上環Santorini Greek Restaurant 、北角活一鮮和日木三分、堅尼地城Imperial Kennedy商場的敏華冰廳等。

而在新界區，將軍澳共3佔食肆，例如PopCorn的翠園、東港城的畔溪尚粵館和謝謝儂。另外，荃灣大鴻輝中心的一鍋堂亦上榜。

此外，機場內的啟翔二職員餐廳六亦同樣上榜，共涉及兩日三個時段。

住宅佔29幢 新界區最多

在住宅方面，則共有29幢大廈，其中新界區佔最多，共有17幢，例如將軍澳新都城第二期2座、元朗采葉庭6座、馬鞍山翠擁華庭6座、大圍曉翠山莊10座等。

而港島區有7幢，包括北角柏傲山5座、柴灣富景花園1座等。最後在九龍區，亦涉5幢大廈，例如有牛頭角彩德邨彩誠樓、深水埗南昌邨昌逸樓、慈雲山慈樂邨樂信樓等。

▼6月26日 港仔中心港昌閣圍封檢測▼



11大廈污水呈陽性要強檢

政府又指，有11處因污水樣本檢測呈陽性，有關人士同樣須接受強制檢測，當中新界區佔6幢，包括天水圍嘉湖山莊賞湖居3座、葵涌大窩口邨富雅樓等；而港島區佔4幢，當中有香港仔香港仔中心港富閣及港泰閣、鰂魚涌康山花園 2 座等。

至於九龍區則只有一幢，涉牛池灣彩雲(二)邨啟輝樓。

政府表示，已在各區設立流動採樣站。即使已接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，而三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，則無需接受強制檢測。

政府表示，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月4日)▼

