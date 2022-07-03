為食火鍋成首個BA.4/5食肆群組　累計14人染疫　有食客疑二次感染

新冠變異株Omicron BA.4和BA.5個案持續增加，出現首個爆發該變異病毒株的食肆群組，涉及觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」，至今累計共有14名曾在6月24日晚光顧用膳的食客染疫。衞生署衞生防護中心表示，其中一名食客屬懷疑二次感染個案，曾在今年三月快測呈陽性，已安排核酸覆檢。



觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」至今累計共有14名食客染疫。（為食火鍋公司fb圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩日再多三名食客染疫，其中兩人屬早前公布個案的同枱食客，群組累計增至14名食客染疫，涉及9男5女，分布在8張枱，最早發病日期為上周日（6月26日），部份已證實是BA.4或BA.5個案。其中一名食客的家人亦呈陽性，中心會密切留意會否衍生第二、三代傳播。當晚共有108名食客光顧，發病率約13%，全數19名員工檢測均呈陰性。

發病率約13% 10個環境樣本全部呈陰性

歐家榮表示，群組中發現一宗懷疑二次感染個案，涉及一名已打一針的32歲男子，他曾在3月5日快測呈陽性，上周四（6月30日）再次發病，翌日快測亦呈陽性，已安排做核酸檢測覆檢。

他又指，上周五（1日）已到餐廳抽取10個環境樣本，涉及出風口、廁所門柄、枱椅、隔板、飲品櫃門柄及空氣清新機，全部結果呈陰性。他稱，當日聯同食環署及機電署人員到場巡視，無發現違例情況，發現每小時換氣量達7.3次，亦屬達標。

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打風或致核酸呈報個案回落

對於確診個案稍回落，歐家榮表示，受颱風影響，市民留在家中，昨日社區檢測中心亦沒有開放，令核酸檢測人數減少，才令確診個案數字隨之減少，相信實際確診個案會在未來兩日數字中反映。

他補充指，昨日中心仍有進行流行病學調查，市民亦可自行呈報快測結果，核酸檢測改為透過手機SMS收到隔離令，如患者不適合家居隔離，亦會送往隔離設施，在風暴期間，運送過程受到影響。

何俊賢染疫 歐家榮：同住家人及無罩接觸者列密切接觸者

此外，民建聯立法會議員何俊賢今日表示，經檢測證實確診新冠病毒，已自我隔離，沒有參與7月1日的活動，但國家主席習近平6月30日來港與各界人士合照期間，他亦有份參與，並站在第三排中間位置，即在習近平的正後方。

歐家榮表示，同住家人，或發病前或取得陽性樣本前兩日曾與患者有無戴口罩、面對面接觸，才會列為密切接觸者，除非涉及BA.4或BA.5個案，否則個別個案詳情不會交代。

對於七一期間有兩間酒店被徵用為閉環酒店，先後出現確診個案，被問及酒店的傳播風險，他稱當發現陽性個案，會聯絡酒店，要求進行徹底清潔消毒。

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