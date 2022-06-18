抗疫的士有去無回　確診者出院被「拒載」　三部門答不到確實歸途

抗疫的士（專屬的士）用於接送輕症患者往返家居及指定診所，隨著疫情早前緩和，車隊由高峰400輛減至有約32輛。近日，有確診市民反映，坐抗疫的士到指定診所後經救護車轉到醫院檢查，在醫生指無須留院後，欲乘搭抗疫的士回家時卻遭拒絕，司機回覆稱不能由急症室接送確診者。病人既擔心坐其他公共交通工具會傳染他人，更憂慮會因此「犯法」，嘆難找歸途。



的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成解釋，按政府指引，醫院不屬專屬的士車隊服務範圍，司機只能接載來往指定診所的輕症患者，至於醫院患者需要視乎政府有關部門安排。



《香港01》就此向衞生署、醫管局及運輸署查詢，醫管局僅指新冠病人往返公立醫院就診時，應盡量使用「點對點」的交通工具，未有明確指明可否乘坐非抗疫的士交通工具，而運輸署亦只稱，政府與的士業界會繼續密切留意專屬的士車隊的實際需求和運作情況，視乎需要調整車輛數目及檢視服務的安排。



▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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居家隔離召白車到伊院 無需入院卻call不到抗疫的士

有居家隔離確診者反映，在6月8日感不適，召喚救護車送伊利沙伯醫院。診斷後，醫生著他不用留醫可以回家。當他想召抗疫的士時卻遭拒絕，對方稱不能在急症室接載確診者。

坐抗疫的士到指定診所 轉院後即日出院被「拒載」

另一個案發生在6月11日，同是居家居家隔離的確診者乘抗疫的士到指定診所看病，診斷後指他病情有點嚴重，遂由救護車送去聯合醫院急症室。不過，在急症室看病後，醫生指不用留院可回家。病人想召抗疫的士時，同被拒載，指司機不能在急症室接確診者。

抗疫的士僅限來往患者居所及指定診所

按現時政府要求，確診者在居家隔離或等候送院期間，必須留在檢疫居所；如須外出，例如前往求診，則只可能使用「點對點」交通工具。目前政府安排抗疫的士作「點對點」交通工具，但僅限於來往指定診所；或經救護車直接送到醫院。

憂違法更憂增傳播風險

然而，對於未康復又無須留院的患者，則沒有途徑令他們「點對點」離開，市民或被迫選擇乘一般交通工具離開，變相有機違反條例，且增人傳人風險。

的士車行車主協會解釋按政府指引

的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成指，根據運房局給抗議的士司機的指引，接載路線僅限於患者住所往返指定診所之間。如患者經醫院出發，則不在其服務範圍內：「確診人士來往指定診所一般都屬於輕微，司機容易處理，如果醫院接送，對司機唔太穩妥。 」他稱，有時遇上有非服務範圍內的患者，前線司機只能建議乘客致電給政府部門詢問。

的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成稱，醫院不屬於抗疫的士服務範圍內，接載來往指定診所患者均屬於病情輕微，司機相對容易處理。（資料圖片）

醫管局：應「盡量」使用點對點交通工具

當確診者被送往醫院後，被診斷為無須留醫後，可從什麼途徑合法離開？《香港01》分別向衞生署、醫管局和運輸及房屋局查詢，衞生署、醫管局稱，管理抗疫的士實際操作、路線安排由運輸署負責。醫管局其後補充，新冠病人往返公立醫院就診時，應盡量使用「點對點」交通工具，但有關抗疫的士運作的問題，請向相關政府部門查詢。

運輸署：專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士

運輸署則僅稱，政府與的士業界會繼續密切留意專屬的士車隊的實際需求和運作情況，視乎需要調整車輛數目及檢視服務的安排，而專屬車隊只會接送已預約到指定診所的人士，不會接載其他乘客。

▼3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼

