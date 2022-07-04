倪匡逝世｜書迷懷念撲書尋回憶　三十年讀者：他令我相信有外星人

科幻小說大師、「香港四大才子」之一的倪匡逝世，不少衛斯理粉絲四出尋書、尋回憶。有旺角樓上書店表示，今日（4日）多了近10名讀者尋找倪匡著作，更有客人預留一整套《衛斯理》作品，而除了《衛斯理》系列，有書店負責人推介倪匡、講述他來港前經歷的傳記作品：「直情係好似一套戲咁，唔會比衛斯理嘅經歷差。」



有讀者對倪匡離世大嘆可惜，直言從年輕時就閱讀他所作的小說，並到處逛書店尋找其作品。該讀者又表示，倪匡小說令他從小開始便認為有外星人存在：「呢一刻都覺得有，天外有天。」



書店未有特設倪匡書架 有客人預留整套《衛斯理》系列

倪匡離世消息傳出後，不少書迷亦趕忙撲書。旺角田園書屋有職員表示，倪匡作品一直多人購買，由昨日起亦多了近10名讀者查詢，更有客人預留整套衛斯理小說。不過職員又指，該書店不會特別更改倪匡書籍的擺位，或辦紀念活動。

書舍負責人推介倪匡傳記：佢未嚟香港嘅經歷好似一套戲咁

梅馨書舍負責人鄭先生就表示，倪匡不少著作由博益出版集團出版，該出版社十多年前結業時，已有部份擁躉搶購其作品：「啲支持者覺得有收藏價值，所以兩、三年前已經有人搜羅。」因此其書店即使現時僅餘數本倪匡作品，但已是由其他出版社所出的作品。他又表示，由昨日（3日）下午起已有多名顧客上門查詢有沒有倪匡作品，直言：「我哋做呢行都慣咗，知道啲名人一過身，關於佢嘅著作就hit（熱門）啲。」

除了倪匡最聞名的「衛斯理」系列外，鄭先生又推介讀者閱讀其傳記，內容是有關倪匡未來港前的經歷，他形容：「非常傳奇。」他又指閱讀傳記後，可更明白其經歷如何影響他日後的觀點及寫作：「我覺得佢未嚟香港嘅經歷，直情係好似一套戲咁，唔會比衛斯理嘅經歷差，非常精彩。」鄭先生又認為倪匡是本港很重要的作家，坦言：「香港文壇唔知剩番邊個，對讀者嚟講係好大損失。」

《原振俠》迷嘆可惜：佢影響到我由細到大都覺得天外有天

鄧先生今日到書店搜羅倪匡作品，他指由30多年已喜歡閱讀其小說，對倪匡離世感到十分可惜：「倪匡講嘢好精彩、好真，真係好可惜，只可以話好人早死，個天係唔公道。」他表示，最喜歡倪匡的作品為《原振俠》系列，笑言：「好啱我哋呢啲頑童睇。」鄧先生又稱：「影響到我成日都覺得有外星人，由細到大、呢一刻為止都覺得有，天外有天。」

20歲追讀倪匡作品追到60歲：佢陪我度過最青春嘅時期

今年約60多歲的鄧太今日同樣到書局搜尋倪匡小說，她指早前有數本借予朋友後遭遺失，現時聽到倪匡離世消息後，希望可集齊其作品作紀念。鄧太笑言由20多歲起閱讀倪匡小說，對其離世感到可惜：「生死病死就一定㗎啦，佢係一個智者，陪住我度過成個青春時期嘅生活。」鄧太又表示，基本上每本倪匡的衛斯理小說亦喜歡，笑言：「我無呢種想像力，睇佢嘅小說當作填補番。」

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