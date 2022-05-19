本港失業率急升至5.4%　創十個月新高　失業人數再破20萬

【$1萬臨時失業支援/失業救濟金/失業救濟金結果/搵工/保就業2022/申請資格】第五波疫情年初爆發，重創本港各行各業，本港失業率連續三個月上升。政府統計處今日（19日）發表最新就業數據顯示，經季節性調整，今年2月至4月、即第五波周期內的失業率為5.4%，較1月至3月的失業急升0.4個百分點，最新約有206,100人失業。



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本港失業率持續惡化。（資料圖片/歐嘉樂攝）

最新失業率及就業不足率同告上升

政府統計處今發表的最新勞動人口統計數字，2月至4月的經季節性調整的失業率為5.4%，較1月至3月的5%急升0.4個百分點。同期間，就業不足率亦由1月至3月的3.1%，上升0.7個百分點到2月至4月的3.8%。

失業人數再破20萬人

至於最新失業人數，則由1月至3月的188,500人，上升至2月至4月的206,100人，增加約17,600人。同期的就業不足人數，亦由117,000人上升至142,000人，增加約25,000人。

消費及旅遊相關行業合計失業率升至10%

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場進一步惡化，然而情況在期內較後時間隨本地疫情減退和本地經濟活動恢復而有所回穩。按行業分析，與消費及旅遊相關行業合計的失業率在2月至4月，較前一期上升1.1個百分點至10%。單是餐飲服務活動業的失業率，則上升1.9個百分點至12.9%。

羅致光：勞工市場在未來數月應會有所改善

羅致光續指，勞工市場在未來數月應會有所改善。本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業的業務帶來支持。他又指，政府亦有再推保就業計劃，相信亦有助改善經濟氣氛。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

勞聯林振昇：預計失業率已見頂 但就業市場仍存在暗湧

勞聯立法會議員林振昇指，隨4月份限聚令放寬，加上5月初的節日，市面帶來「小復蘇」，預計失業率已見頂。

林振昇續指，就業市場仍存在暗湧，特別是近來多個社區隔離設施將逐步停用，大量合約工或面臨失業，剛恢復的勞動市場，未必有空間吸納全數人手。他促政府盡快推出早前在公布財政預算案時，提及增設的3萬個有時限職位，紓緩第五波疫情後的就業不穩情況。

顏汶羽倡設為期6個月失業援助金 每月6000元

民建聯立法會議員顏汶羽則指，雖然政府因應疫情緩和，逐步放寬社交距離措施，但是零售、旅遊、酒店等行業仍然乏力，失業情況難在短時間內獲得改善，促政府加推失業支援措施，並提出設立為期6個月的失業援助金，向失業人士每月發放6000元補助。

另外，就開工不足的僱員，顏汶羽亦建議政府增設臨時開工不足支援計劃，向每月總工時介乎0至72小時的開工不足人士提供財政支援。

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