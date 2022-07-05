港產煙三文魚含李斯特菌需回收　0℃仍大量繁殖食安中心6招防感染

食安中心早前公布，一款香港生產的的預先包裝冷凍煙三文魚可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用。事實上，李斯特菌常存在於自然環境中，若長者、免疫能力較低人士及孕婦進食受感染的食物，嚴重或會會出現敗血病和腦膜炎。



食安抽樣恆常檢測 預先包裝煙三文魚驗出李斯特菌

食物環境衞生署食物安全中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取一款本地生產的煙三文魚樣本進行檢測。結果顯示，在25克樣本中檢出李斯特菌，超出《食品微生物含量指引》的規定。

驗出可能受李斯特菌污染的預先包裝資料：

產品名稱：煙刁草挪威三文魚切片

來源地：香港

分銷商：Polyfood Food Service Co. Ltd

淨重：每包100克

此日期前最佳：2022年6月25日或之後的所有批次



涉事產品為煙刁草挪威三文魚切片，由本地生產，每包淨重100克，分銷商為Polyfood Food Service Co. Ltd.。（食物安全中心）

食安已要求產品停售、下架及展開回收

發言人指已知會生產商，並指令其將受影響產品停售及下架，並展開回收。同時，已即時派員到有關食品製造廠跟進調查，並指示廠房管理人進行清潔消毒。發言人再次呼籲市民應停止食用；業界人士如持有相關產品，亦應立即停止使用或出售。市民可於辦公時間致電該生產商（2898 9962/ 6366 0067），查詢上述產品的回收事宜。

（Shutterstock）

染李斯特菌嚴重可致命 5類高風險食物

李斯特菌是一種致病細菌，在0°C-45°C的環境下生存及繁殖。大部分健康人士感染李斯特菌後不會出現病徵、或只出現輕微病徵；但初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。根據食物安全中心資料顯示，一共有5類屬高風險食物，部分更是港人愛吃的即食冰鮮海產。此外，沙律醬、溫泉蛋等同屬高風險食物，食用前需留意食用日期及有沒有變質，長者、免疫能力較低人士及孕婦應進食徹底煮熟的食物。

李斯特菌高風險食物：

1. 即食凍肉

2. 即食冰鮮海產

3. 沙律

4. 未經巴士德消毒的奶類製成的芝士

5. 軟雪糕



孕婦感染李斯特菌亦有機會導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。（FB@食物安全中心）

低溫下仍大量繁殖 防感染6大方法

李斯特菌在0°C-４°C的環境仍可下大量繁殖及生存，而普遍的煮食溫度已可殺死李斯特菌，若立即食用新鮮烹調並徹底煮熟的食物便不會有染病風險。因此建議應盡快食用雪櫃內的容易腐壞食物包括剩菜，並在食用前徹底翻熱。不過，結冰環境卻不利李斯特菌繁殖。

請按圖看有效預防受李斯特菌感染6方法：

+ 3

資料來源：食物安全中心