食物安全｜盒裝去殼生蠔1個原因更易食物中毒！食安中心5招防感染
撰文：鄧穎琪
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生蠔當然多人喜歡，尤其是吃自助餐時，每次都很搶手。不過，間中都會有新聞報道，市民食完生蠔後食物中毒，尤其是夏天天氣悶熱，感染的風險就更高了。有見及此，食物安全中心特別分享了食蠔小貼士，記住下列5個事項，相信會食得安心一點，避免感染病毒，屙嘔肚痛。
冇殼比有殼生蠔更易感染病毒
蠔是一種容易積聚病原體的生物，當中包括：諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等，食完可能會食物中毒，而這種情況在天氣熱的時候就更易惡化。近年坊間流行食一些去殼生蠔，原來這種蠔感染的風險更高！因為生蠔在去殼過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，因而受到污染。而蠔一旦去殻就會馬上死亡，若運送及貯存期間未經低溫冷藏，生蠔會迅速變壞。
那麼，若想食蠔的話，有什麼要注意的地方呢？食安中心就提出了5個小貼士：
（1）只光顧可靠的持牌店鋪舖
食物業要取得相關許可證或書面批准，方可售賣生食的蠔；建議客人須光顧可靠的持牌商戶，包括網店。
（2）若購買預先包裝的蠔，需留意狀況和食用限期。
（3）標明只供煮食用的蠔，就切勿生食。
（4）要殺死生蠔內的致病菌及病毒，需把蠔煮到內部溫度達攝氏90度，並且維持至少90秒。
（5）高危人士不應進食生蠔或未煮熟的蠔，尤其是已預先去殼的蠔。
既然食安中心建議把蠔煮熟才吃，以下就提供3個蠔食譜。
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資料來源：食物安全中心
食生蠔為何會導致食物中毒？
蠔是一種容易積聚病原體的生物，當中包括：諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等，食完可能會食物中毒。
即食的去殼生蠔會較衛生嗎？
不會，去殼生蠔風險更高，因為去殼過程中有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，因而受到污染。而蠔一旦去殻就會馬上死亡，若運送及貯存期間未經低溫冷藏，將迅速變壞。
食生蠔如何安心，避免食物中毒？
只光顧可靠的持牌店鋪、留意包裝蠔的狀況和食用限期、切勿生食只供煮食類的蠔、把蠔煮至內部溫度達攝氏90度等。