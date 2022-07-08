前眾志成員鄭家朗及梁延豐　涉售違規口罩未應訊　法庭簽發拘捕令

前香港眾志副主席鄭家朗及常委梁延豐，被指前年在餐廳售賣不符包裝說明的口罩，被票控違反《商品明條例》，惟兩人之後一直未有到庭應訊，案件今(8日)在觀塘法院再提訊，兩人缺席聆訊，控方要求法庭簽發手令，准警員拘捕二人並把他們帶上法庭，獲裁判官批准。



被告鄭家朗及梁延豐，各被控一項管有已應用虛假商品說明的貨品作商業用途傳票，指他們於 2020 年 5 月 22 日，在新蒲崗大有街某工廈內，管有應用虛假商品說明、即「ASTM Level 1」的外科口罩，並供應作商業用途。

由前眾志成員成立的「衝刺有限公司」，及涉案餐廳的經營公司「朝花夕拾有限公司」，和「朝花夕拾」的一名公司董事，早前已承認有關罪名，各被判罰款 1 萬元，海關檢獲的 935 盒口罩亦已被充公。

KTS 17876/2021、KTS 17877/2021