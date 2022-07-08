運輸局林世雄視察口岸了解檢測安排　創科工業局孫東訪生產力局

新一屆政府上任首星期，多個局長馬不停蹄視察。其中，運輸及物流局局長林世雄今午（8日）到深圳灣口岸了解現時陸路跨境貨運運作，並聽取工作人員講解香港陸路口岸的快速核酸檢測安排，而創新科技及工業局局長孫東今日則參觀香港生產力促進局，了解其最新發展動向。



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本港各陸路口岸成功阻截逾1,200宗初步陽性或不確定個案

運輸及物流局指，為減低疫情輸入内地風險，自今年2月28日起，運輸署已在各陸路口岸安排專人，為本港跨境貨車司機測試病毒，結果陰性才可進入內地。至今本港各陸路口岸，已成功阻截逾1,200宗初步陽性或不確定個案，大幅減少內地發現的本港司機的陽性個案，有效減低疫情傳播的風險。

林世雄：確保陸路跨境貨運暢順十分重要

林世雄表示，確保陸路跨境貨運暢順，對本港物流業發展，及鞏固區域物流樞紐的地位十分重要。他指，政府十分感謝中央政府、廣東省和深圳市政府，一直關心和體恤香港社會民生需要，在疫情期間推行防疫措施時，仍繼續保持粵港陸路跨境貨運運作，保障內地供港物資穩定充足。

林又指，政府會繼續採取果斷有效的措施，減低疫情外溢的風險，完善陸路跨境貨運的安排，故衷心感謝跨境貨運業界，努力配合粵港兩地的防疫措施，緊守崗位，並讚揚他們在保障供港物資穩定，發揮重要作用。

當局指，在廣東省和深圳市政府的支持及回應下，近期跨境貨車流量逐漸回升，本港跨境貨車司機在內地口岸的輪候時間，亦已大幅縮短；強調運輸及物流局和相關部門，會繼續與內地當局跟進，希望盡快恢復本港跨境貨車司機，直接駛至內地作業點提貨，以提高運輸的貨量和效率，以支持物流業及其他經濟活動。

孫東訪生產力局參觀「香港製造」展館

創新科技及工業局局長孫東及該局常任秘書長蔡淑嫻、創科署署長潘婷婷，今日在生產力局主席林宣武及候任主席陳祖恒陪同下參觀大樓。孫東先與生產力局管理層會面，聽取總裁畢堅文介紹生業務最新發展，並參觀大樓內的「香港製造」展館，以了解「再工業化」及支援企業的工作，亦參觀運用自動化技術的智能生產線。

孫東其後視察生產力局管理的香港電腦保安事故協調中心。該中心負責協調本地企業，以及互聯網用戶的資訊保安事故，並與本地組織及各地區的協調中心保持聯繫，並收集及發放與資訊保安事故的相關資訊。協調中心亦會就保安風險的防禦指引、保安事故應變及復原提供意見，提高企業及用戶的資訊保安意識。

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孫東亦參觀「綠色科技館」、香港智能自動化技術應用聯合研究中心、汽車科技研發中心，以了解綠色科技應用項目，亦觀看人工智能和機器人及汽車科技研發項目的示範。

孫東讚揚生產力局助企業轉向高增值生產

孫東肯定生產力局近年在推動「再工業化」發展的工作，協助企業轉向高增值生產及逐步升級至「工業4.0」。他期望生產力局會繼往開來，以創新科技提升本港製造業的競爭力，使香港的經濟發展可以更多元化。

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