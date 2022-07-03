港創科發展滯後　徐立之促大學加強合作：應摒肥水不流別人田想法

香港近年著力推動創科產業，政府於架構重組後亦設有創新科技及工業局專責處理。香港科學院院長、港大前校長徐立之今日（3日）在商台節目《政好星期天》表示，本港創新科技發展回歸以來滯後，但因應疫情，本港開始著力研究病毒檢測等技術，令本港的創科發展慢慢上軌道。



他又提到，早年政府提出創科基金和成立應用科技研究院，不過實行時遇到不同困難，認為本港科研的產業氣氛尚未成熟，包括大學與產業之間的合作，而大學與大學之間亦缺乏交流，指「收埋唔俾人知，好傻。」



香港近年著力推動創科產業。（資料圖片）

徐立之表示，本港科研絕大部分是在大學進行，雖然近年政府相關撥款有所增加，但主因是參與的師生人數增加，實際每個項目的增幅很少，未有實際幫助到科技研發，「20年前生物醫學科技（相關研究）好少，今日睇都係一樣，係人多令（資助）總數增加，但通脹都追唔到，幾可憐。」

建議港府可在其他方面加強配套

他續指，科技發展是新經濟的其中一種動力，把科技研究佔GDP的比例提升至1.5%，增幅已經夠龐大，而在國家的支持下，本港政府可在其他方面加強配套，又指檢測疫情下本港開始著力研究病毒檢測等技術，令本港的創科發展慢慢上軌道，「檢測相關的公司多過內地，香港人做好識向生意入手。」

徐立之指大學研究撥款實際每個項目的增幅都很少。（資料圖片）

徐又稱，香港的科技發展要做到「兩條腿走路」，包括增加研究開支，以及發展為產業，「要俾年輕人見到有機會，由有新發現至有新產品時間長，自己30年前開始的研究，今年先有新藥，貼地的協助生產都可以做」，亦應該摒除「肥水不流別人田」的想法，「大家合作（自己）唔洗樣樣好勁，但會大家都贏」，與粵港澳大灣區的城市合作，一同分享成果。

倡各大學成立聯校生物醫學科技研究所

他又說，認為未來應該鼓勵跨院校合作，集中人才進行研發，希望將來能夠有大學之間的跨院校、跨學科研究，惟又稱現實中，各大專院校有自己的制度，存在不同競爭，是零和遊戲，故理解合作欠奉亦無可厚非，提到曾建議成立聯校的生物醫學科技研究所，「最後兩間大學自行成立，學校有錢唔洗同其他人合作，亦唔想參加其他院校創立的研究所，咁行唔通」，期望新任的創新科技及工業局長孫東能研究如何加強與各方合作。