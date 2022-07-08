希臘進口乳製甜品Dodoni S.A.驗出除害劑　食安中心籲停食及回收

食環署食物安全中心今日（8日）公布，數款希臘Dodoni S.A.乳製甜品被驗出含有除害劑氯酸鹽（chlorate），若長期攝入過量，可能會影響甲狀腺功能，受影響批次產品曾進口本港．故呼籲市民不要食用。若業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



長期攝入過量氯酸鹽或影響甲狀腺功能

食安中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品、飼料快速預警系統的通報，指有數款產品被驗出含有氯酸鹽，正進行回收。預警系統資料顯示，受影響批次產品曾進口本港。中心得悉事件後隨即展開調查，初步發現有關經銷商，曾在本地分銷受影響批次的產品。

食安中心指，為審慎起見，相關經銷商已按中心指示，將受影響批次的產品下架、停售及回收。市民如欲查詢回收的詳情，可於辦公時間內，致電該經銷商熱線（2190 2137）。

食安中心表示，長期攝入過量的氯酸鹽，可能會影響甲狀腺功能，呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。中心亦指，就事件通知業界，並會繼續跟進事件，採取適當行動。

產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Plain

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日



產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Apple & Cinnamon

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日



產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Vanilla

品牌：Dodoni S.A.

來源地：希臘

淨重：350克

總經銷商：JJ Global Sourcing Limited

此日期或之前食用：2022年7月19日

