仁愛堂培訓學院招生　護理課程約35小時畢業　人手荒下入職機會高

仁愛堂YES培訓學院今日（9日）舉辦「護理．課程招聘及體驗日」，場內有多種示範攤位，展示不同創新科技儀器，望能減少前線護理人員工作壓力。培訓學院的護理課程只需要上大概35小時，比醫管局提供的192小時醫護支援人員課程時間更短，由於現時前線護理人員人手短缺，料學員畢業後獲聘機會高。



仁愛堂YES培訓學院今日（9日）於尖沙咀喜來登酒店3樓舉辦「護理.課程招聘及體驗日」。(冼茗慧攝)

提供多個系列課程 護理系列最受歡迎

仁愛堂YES培訓學院提供多個系列課程，包括專業護理、小本創業、SCA咖啡認證、兒童及青少年輔導、勞工法例識法和精選工作坊等，其中護理課程選擇最多亦最受歡迎，每年報讀培訓學院的3000多名學員，有2000多位都是報讀護理學系。招聘及體驗日現場參加者眾多，不論是希望轉職的中年人士還是應屆DSE生皆有機會報讀課程。

問及想報讀護理課程的原因時，應屆DSE生李先生指是因為護理員酬金穩定，前途受保障，且工作適合自己性格，不會太過擔心衛生問題。

場內有多種示範攤位，展示不同創新科技儀器，參加者可隨意體驗。(冼茗慧攝)

仁愛堂YES培訓學院今日（9日）於尖沙咀喜來登酒店3樓舉辦「護理.課程招聘及體驗日」，場內有多種示範攤位，展示不同創新科技儀器，參加者可隨意體驗。(冼茗慧攝)

護理系4課程獲學術及職業資歷評審局第二級資歷架構認可

學院現時有15個護理學系，其中有4個課程獲「香港學術及職業資歷評審局」第二級資歷架構認可，包括醫護支援人員訓練、物理治療助理、職業治療助理和診所坐護實務等證書課程。

仁愛堂YES培訓學院提供的護理課程只需要上大概35小時，比醫管局提供的192小時醫護支援人員課程時間更短，由於現時前線護理人員人手短缺，學員畢業後獲聘機會高，且畢業後的晉升階梯明確，畢業後憑着工作經驗或是繼續進修，可擔任更高職位。