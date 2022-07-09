確診大廈｜增1560幢沙田佔最多　涉聽濤雅苑、名城　貝沙灣亦上榜

本港疫情反彈，今日（9日）新增2995宗確診。衞生防護中心今日更新的確診大廈名單，新呈報1,560幢。18區中，仍然以沙田區最多，增145幢，名城、御龍山、第一城、聽濤雅苑、雲疊花園等屋苑均有多座上榜。其次是觀塘區、東區及元朗區，分別有144、122及120幢新上榜。



名單中不乏高尚住宅，如九龍區有曼克頓山、半山壹號、半島豪庭、現崇山等；港島區有貝沙灣、學士臺、深灣軒、嘉亨灣等。



▼7月9日 部份確診大廈▼



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沙田增145幢 沙田第一城一日增5座

衞生防護中心更新的確診大廈名單，新呈報1,560幢，沙田區共增145幢，成為18區中新上榜大廈最多的區份。新上榜大廈包括名城2期2及5座、名城3期1及5座、聽濤雅苑2、5及8座、帝堡城2及5座、雲疊花園2、3及5座、御龍山6、9及11座；其中沙田第一城更在一日內新增5幢上榜，包括12、18、22、24及41座等。

觀塘增144幢 麗港城有11座

其次在觀塘區，共144幢大廈新上榜，與沙田區只相差1幢。新上榜大廈包括Peninsula East 2座、凱滙5座、德福花園J、T及U座、滙景花園3、9及15座等，其中麗港城增11座上榜，包括3、7、8、10、12、20、21、24、28、30、及37座。

▼7月9日 確診大廈名單▼



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東區元朗分別增122及120幢 太古城多8座

至於分別有122及120幢新上榜的東區及元朗區，名單中亦不乏高尚住宅，包括東區的嘉亨灣1、5及6座、康山花園1、4及10座、康翠臺2及3座等，太古城更有8座新上榜，包括北海閣、廬山閣、恆天閣、漢宮閣、碧藤閣、衞星閣、鄱陽閣、及金星閣。元朗區則有Grand Yoho 3、5及7座、溱柏5及9座、爾巒菲利提諾大道8座、翹翠峰5座等。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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8宿舍及8酒店新上榜

名單上也新增八幢宿舍，全屬政府宿舍，包括柴灣已婚警察宿舍1座、荔景紀律部隊宿舍3座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍6座、懲教署職員宿舍3座、消防處永定道消防已婚宿舍2座、豐盛街紀律部隊宿舍3座。另外，名單上亦有八間酒店新上榜，包括8度海逸酒店、永倫800酒店、華逸酒店、帝逸酒店等。