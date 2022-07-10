強制檢測｜增72處　涉北角匯濟州燒肉食堂、黃大仙中心北館亞萊泰

本港昨日（8日）新增2,995宗新冠肺炎確診個案，逼近3,000大關。為控制疫情，政府將72個地點列入強制檢測名單。

港島東區有13處上榜，為18區中最多，包括太古城銀星閣和北角富澤花園富達閣等；其次是元朗和觀塘區，各有7處須強檢，涉觀塘康麗園B座和元朗尚豪庭2座。

名單中有12處是食肆，如黃大仙中心亞萊泰和北角匯濟州燒肉食堂；其餘60處是住宅。

公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於明日或後日（10日或11日）接受核酸檢測。



▼7月9日強制檢測公告▼



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東區上榜的13個處所中，有9個是住宅，遍佈柴灣至北角一帶，包括柴灣杏翠苑翠晶閣、杏花邨47座、筲箕灣廣場麗文苑和北角楓林花園1期等；食肆則有海關總部職員食堂、北角匯濟州燒肉食堂和渣華道樂德茶餐廳等。

元朗和觀塘上榜地點都集中在公共屋邨。元朗區有天水圍天澤邨澤辰樓、天華邨華佑樓和天恒邨恒健樓等；觀塘區則有安達邨賢達樓和藍田安田邨安健樓等。

▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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除了港島東區4間食肆外，九龍亦有5間食肆要強檢，包括紅磡蕪湖街一本冰室、旺角胡生社行地庫大家樂、長沙灣青山道時代冰室、黃大仙中心亞萊泰和黃埔天地美食坊逸逸居。

另外，名單上有5處屬污水樣本檢測呈陽性的地方，涉大埔新興花園康仁閣、屯門寶怡花園2座、粉嶺榮福中心2座、大圍豐盛苑榮盛閣和大圍富嘉花園3座。

▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 7 月 10 日)▼



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政府今日於荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。