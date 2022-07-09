九巴工會建議加薪6%　憂員工若絕望辭職將致人手不足：如自毀長城

新冠疫情打擊各行各業，九巴及龍運巴士員工凍薪2年，民主黨聯同九巴職員權益工會今（9日）舉行記者會，提出加薪6%。工會批評，九巴近兩年只連續透過發放一筆過2000元津貼，企圖敷衍前線員工的合理加薪要求，並以「共渡時艱」等理由削減前線員工的超時津貼。



工會直言，隨著第五波緩和，很多同事對公司繼續奉行緊縮政策感絕望，有人須兼職養家，甚至辭職轉行。工會認為，公司在錄得盈餘和「有錢賺」時，應向員工加薪，又指員工辭職令人手不足，問題只會惡性循環，令維持服務的願景落空，形容是「自毀長城」。



去年盈利2.45億並獲保就業補貼

九巴職員權益工會，俗稱「藍簿」，2017年成立，約400名會員。該會副理事長陳詠豪指出，雖受疫情影響下，但九巴截至去年12月底止盈利仍有2.45億元，而去年3月，九巴又 准加價平均8%，而從年報中得知自2021年4月起票價上調後，專營巴士業務的收入增加達港幣10億3千萬，加上考慮到早前九巴於政府兩期「保就業」計劃共得逾6.4億元補貼及今年的保就業計劃，所以工會提出加薪6%。

九巴職員權益工會：同事一直咬緊牙關堅守崗位

陳詠豪強調疫情期間，同事一直咬緊牙關，堅守崗位，包括車長，站長、督察人員及後勤維修人員，而巴士服務從來無因疫情而中斷過，繼續服務市民。

+ 5

加薪6%建議只盡量追回過去兩年通脹

陳詠豪認為，即使面對疫情下的經營挑戰，九巴亦透過業續反映公司是有足夠空間加薪。他提到，隨著屯門區以及將軍澳三條的新路線即將投入服務，工會有理由相信公司會有新的收入，重申加薪6%只盡量追回歷來兩年所上升的通脹率，以及彌補這兩年期間所損失的補水津貼。

陳詠豪指出，九巴屬於私人機構，有別於港鐵由政府作大股東，而巴士在道路上行駛，依靠車長控制，責任比大部分由電腦模式駕駛的鐵路大，發生意外風險亦較高，加上2年來無加薪，認為提出本年度加薪6%是合理。

九巴職員權益工會發言人李國華批評，九巴的加薪會是「選擇性」，只邀請「聽話」的工會參與。他說，工會每年都會去信九巴要求加薪及會面，但每次都遭到公司以不同理由拒絕。

有司機須兼職 部份更選擇轉行

李國華指出，員工底薪只有17000至18000元左右，以現時的市道來看，根本不足以養家。他透露，近一年來開始有司機要做額外兼職，例如送外賣、夜間兼職及駕駛的士等，有些更選擇「轉行」。他質疑，既然公司近年錄得盈餘，在「有錢賺」情況下，為何不向員工加薪，而管理層一直強調「共渡時艱」，但並無如政府高層般減薪，直指他們「無做過任何嘢」。