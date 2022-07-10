龍門居、厚德邨等16地點污水呈陽性　政府三區派29萬套快測包

本港新冠肺炎疫情反彈，連日確診個案徘徊近3,000宗。政府今日（10日）公布，因應觀塘區、西貢區及屯門區共16個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑及大廈包括安達邨、厚德邨、明德邨及龍門居等。



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當局表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的屋苑及大廈包括：

．觀塘區 — 觀塘花園大廈、裕民中心、金僑華廈、仁安大廈、麗裕大廈、寶恩大廈、寶峯大廈、冠天閣、裕民大廈及安達邨

．西貢區 — 厚德邨及明德邨

．屯門區 — 湖景邨、悅湖山莊、兆山苑及龍門居

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當局表示，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

而以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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