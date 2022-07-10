民間扶貧高峰會｜基層吐苦水　天台屋一下雨就漏水　眼疾無錢醫

社福抗貧聯盟今日（10日）舉辦民間扶貧高峰會，同場設有十多個抗貧攤位及體驗活動，包括摸擬劏房環境體驗和拾荒者手推車體驗等，讓參加者與基層市民直接對話，了解本地貧窮問題，推動與貧窮相關的倡議工作。基層市民談論現時生活情況指：「錢又唔批，咪又係叫我等死」，促政府改善現有政策保障民生。



社福抗貧聯盟今日（10日）舉辦民間扶貧高峰會，同場設有十多個抗貧攤位及體驗活動。（冼茗慧攝）

打風下雨天台屋危險 子女放棄升學幫補家計

劏房環境惡劣，天台屋亦如是，曾住劏房、現住天台屋的謝生說：「一打風落雨我哋就好擔心。」他指天台屋租金雖然更便宜，但危險性更高，一下雨家中就會漏水，見過有人因為打風，屋頂鐵皮被吹起，一家大小要即時搬走。

疫情期間謝生一家收入大受影響，尤其是他的妻子從事飛機清潔員，受疫情影響失業，謝生指政府幫助不大，對政府感到頗為失望。另外，謝先生育有四名子女，最大的讀中六，言明不會考慮繼續升學，準備投身社會，幫助一家換到更大的住宿環境。

全部人工都不足以付醫療費用

拾荒者阿玲孤身一人生活又患有眼科疾病，每次醫治便需花費7,000元，申請不到政府資助之餘，收入亦不足以支付一次醫療費用，飲食方面毫無選擇，只能依靠民間組織捐贈物資。