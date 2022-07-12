龍運專營權獲續期十年　九巴月票可搭龍運　「A車」收費二七折

港府今日（12日）公布，龍運巴士獲准延長專營權。龍運表示，明年5月生效的新一個十年專營權中，姊妹公司九巴的月票，將涵蓋全部龍運路線，提供免費或車費折扣。九巴月票持有人每日免費乘搭10程車的安排，將包括龍運的指定路線，包括16條「E線」機場巴士、六條通宵或夜間特別線等。

不過九巴月票持有人需注意，雖然月票可龍運營運的「A車」，但需另收費，惟車資可享二七折的優惠折扣。



九巴月票乘「E車」等31路線免費

龍運今日指，為期10年的新專營權，將於2023年5月1日起生效，並稱「將繼續為市民提供安全、環保、優質及物有所值的巴士服務」。另外，在新一個十年專營權期間，龍運將聯同九巴推出新票價優惠，「九巴月票」的適用範圍將擴展至全部龍運營辦共53條路線，九巴月票持有人可免費乘搭路線有S1、R42、E31、E32、E41及E42等。

（九巴網頁截圖）

搭「A車」要另收費 可享二七折優惠

另外，月票持有人亦可以二七折價錢，乘搭13條「A車」機場及港珠澳口岸線，包括A31、A32、A33、A33X、A34等；以及九條深宵機場及港珠澳口岸線，包括NA31、NA32、NA33等。以來往荃灣如心廣場至機場的A31為例，車資現為18.9元，享二七折後，車資料降至5.1元。

九巴月票有效期為30日，適用於全港逾450條九巴及龍運路線，乘客按上述安排乘搭龍運路線，將計算入每日任搭10程之次數內。