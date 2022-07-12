脊髓肌肉萎縮症患者周佩珊港大二級榮譽畢業：完成咗壯舉好開心！
撰文：王潔恩
出版：更新：
患有脊髓肌肉萎縮症（SMA）的周佩珊，在數年前曾去信前特首林鄭月娥陳情，並獲林鄭接見和關顧，最終促使政府引入治療脊髓肌肉萎縮的新藥。港大表示，周佩珊以二級榮譽甲等於香港大學畢業。
周佩珊說，很感謝市民、港大師生的支持，她坦言至今仍記得開學日，在讀書生涯中，最開心與同學下課後一起食飯、談功課，「雖然唔係咩大事…但覺得好開心，因為有朋友一齊讀書。」周指，近年受疫情等影響，大家的生活都不容易，但鼓勵大家要記住自己的人生目標。
她又指，日後會繼續學業，亦會開始找工作，希望將學到的知識貢獻社會。
完成咗𠵱個壯舉，今日畢業啦！好開心！
翻查資料，周佩珊患有脊髓肌肉萎縮症。她在2017年時，得悉國際藥廠Biogen研發了一種新藥物Spinraza，對治療脊髓肌肉萎縮症有幫助，花近4個月撰寫一份在香港引入該藥物的計劃書，並到行政長官辦公室外提交該計劃書，林鄭月娥當時親自接收，並承諾會積極跟進，親自去信藥廠，促成引入新藥。
促成政府引入肌肉萎縮新藥 周佩珊勞工處實習 林鄭月娥到場探望【霍金逝世】肌萎症同路人感難過 周佩珊：他是我的人生啓蒙者【罕見病】新藥引入本港 周佩珊想開支香檳同林鄭飲【罕見病】林鄭月娥親自去信藥廠促成為肌肉萎縮周佩珊引入新藥【預算案】預留5億元資助罕見病患者購藥 周佩珊：盼可盡快有藥