脊髓肌肉萎縮症患者周佩珊港大二級榮譽畢業：完成咗壯舉好開心！

患有脊髓肌肉萎縮症（SMA）的周佩珊，在數年前曾去信前特首林鄭月娥陳情，並獲林鄭接見和關顧，最終促使政府引入治療脊髓肌肉萎縮的新藥。港大表示，周佩珊以二級榮譽甲等於香港大學畢業。



患有脊髓肌肉萎縮症（SMA）的周佩珊，以二級榮譽甲等於香港大學畢業。（港大圖片）

周佩珊說，很感謝市民、港大師生的支持，她坦言至今仍記得開學日，在讀書生涯中，最開心與同學下課後一起食飯、談功課，「雖然唔係咩大事…但覺得好開心，因為有朋友一齊讀書。」周指，近年受疫情等影響，大家的生活都不容易，但鼓勵大家要記住自己的人生目標。

她又指，日後會繼續學業，亦會開始找工作，希望將學到的知識貢獻社會。

完成咗𠵱個壯舉，今日畢業啦！好開心！ 周佩珊

翻查資料，周佩珊患有脊髓肌肉萎縮症。她在2017年時，得悉國際藥廠Biogen研發了一種新藥物Spinraza，對治療脊髓肌肉萎縮症有幫助，花近4個月撰寫一份在香港引入該藥物的計劃書，並到行政長官辦公室外提交該計劃書，林鄭月娥當時親自接收，並承諾會積極跟進，親自去信藥廠，促成引入新藥。