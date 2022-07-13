食肆高層被勒索案　女被告稱曾反思　或因性經驗不足才遭如此對待

已婚女子涉勒索連鎖食肆集團高層50萬案續審，女被告今（13日）續出庭自辯，她重申從未想過要勒索男事主X，她向X索價只是想藉此刺激他，尋求X的關心和注意，又自言她「已經好保護」X，不但從未洩露兩人關係，亦沒有想過令他名譽掃地。然而事主X卻與警方合謀，約她上酒店時拘捕她，女被告作供至此時情緒崩潰，並說：「我一心出嚟同佢見面…點解佢要喺背後搵人贓我？」她又自言曾反思是否因為其「性方面唔係一個有經驗嘅人」，才會遭到X如此對待。



第二次性交後X主動給5千元車馬費

女被告黃莎莎(31歲)續自辯時稱，她不曾主動要求男事主X在性交後給她5000港元，她是在和X第二次性交回家後，才發現手袋的暗格中多了錢，她詢問X才知是X「靜雞雞」給她的「車馬費」。

女被告黃莎莎早前離開法院的情況。(詳看下圖)

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突遭公司減薪迫離職

被告又稱，去年9月7日，公司突然更改其合約條款，要求她減薪，黃雖然不想離開公司，但因X以這手段迫她離職，她感到「好嬲」，但「想保留最後既面子」，便憤然離職。被告解釋，所謂「保留面子」，是指「宜家唔喺你飛我，喺我飛你！」

X稱不想再一齊更問要多少分手費

被告續指，她和X的關係維持至7月後，便開始出現變化，她指X開始逃避她。至9月10日，她致電X通話了約11分鐘，她自言電話接通那刻好開心，並說：「好想同佢(X)傾好多計。」惟X不斷用粗口罵她，指她是「臭X」，X又言：「我宜家唔想同你一齊…你講，你要幾多錢，我畀分手費！」黃稱當時感覺快瘋了，她啜泣道：「我到而家喺腦入面，都有把聲音喺腦到係咁講，而家都好驚…」

提金額只為發洩及得X的關心

被告提及在上述爭吵後，曾向X表示：咁你攞嚟啦，15萬、30萬、50萬……」她稱當時只是想發洩，又說：「好似發癲咁發發發。」她稱希望X能因而關心她。至於X於9月22日要求她將兩人的照片還給他，她當時以為X只是想看看，如今才知道X是在「部署屈佢」，被告說至此即泣不成聲地說：「我根本同佢一齊…我真心真意愛佢…佢喺法庭全部都係大話……」

提及被捕情況情緒崩潰

被告又稱，及至去年10月6日，X曾主動約她見面，她感到十分開心，以為X終於肯解決他們的感情問題，但她卻在同日被捕。被告提到此事時再度情緒崩潰，謂：「我一心出嚟同佢見面，想同佢傾偈，因為我好耐冇見佢，點解佢要喺背後搵人贓我。」

一直好好保護X從無公開二人關係

被告又說，她從來都不想要X的錢，只是想藉此刺激X，她從未將兩人的關係告知他人，亦不曾泄漏兩人的照片，更稱：「其實我都係好保護佢。」從沒想過要X名譽掃地，又指她一度「好想做傻事」，不斷反思自己做錯了什麼，並說：「可能喺性方面唔係一個有經驗嘅人，成日話我唔叻…呢樣野我認啊！喺唔叻！」

被告黃莎莎（31歲），被控於去年9月10日至10月6日之間在香港為使自己或另一人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出港幣50萬元。

審訊午續。

案件編號：DCCC 1146/2021