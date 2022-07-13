堆填區需擴建最快2035年停收都市廢物　議員：傷害深圳人民感情

本港堆填區面對逼爆問題，政府計劃進行擴建。環境及生態局今日（13日）表示，目標是在2035年達到「零廢堆填」，估計除了兩個焚化設施I·PARK1及I·PARK2外，「很有可能需要I·PARK3」。當局亦正在探討利用公私營合作模式來發展部分的設施，確保能夠盡快及時興建轉廢為能設施。



當局又透露堆填區停止運作時間表，指I·PARK2在2030年代初投入運作後，新界東北堆填區將會完全停止接收都市固體廢物。在2035年左右當香港有足夠的焚燒處理能力時，新界西堆填區亦會停止處理都市固體廢物。



不過立法會議員陳月明指，收到逾千深圳居民意見，對新界東北堆填區表達不滿，直指「傷害深圳人民對香港感情」。



選委會界別立法會議員陳月明今日指，收到過千份深圳居民意見，反映對新界東北堆填區不滿，她形容：「東北堆填區不但影響北部都會區發展，對打鼓嶺區居民造成傷害，亦傷害深圳人民對香港感情。」她又詢問當局有否計劃重新審視兩個堆填區的運作，例如押後其擴建計劃，或研究何時可以關閉。

環境及生態局局長謝展寰回覆提問時指，當局現正在石鼓洲外海一個人工島上，興建第一座每日可處理3,000公噸都市固體廢物的綜合廢物管理設施，即I·PARK1。承建商正在人工島上進行地基工程，以及在珠海預製場預製鍋爐鋼結構及其機電設備部件，完成後運至人工島進行組裝及繼續餘下的工程項目，預計I·PARK1將會在2025年投入服務。

至於I·PARK2，謝展寰指將選址屯門曾咀中部煤灰湖，料每日可處理4,000公噸都市固體廢物，估計I·PARK2將可不遲於2030年代初投入服務。他又稱，環保署現正安排委聘顧問為I·PARK2進行詳細的環境影響評估及技術性研究，預計顧問研究將於今年12月展開。

I·PARK1預計將在2025年投入服務，處理能力為每日3,000公噸都市固體廢物。（環保署圖片）

謝展寰︰過渡時間需要有限度擴建堆填區

謝展寰表示，現時估計除了I·PARK1及I·PARK2外，很有可能需要I·PARK3才可達致「零廢堆填」目標，故環保署正同步展開一項全港性選址研究，物色其他適合興建更多轉廢為能設施的地點。他又指，當局正在探討利用公私營合作模式來發展部分的設施，並解釋如果用以往方法發展，I·PARK3「2035年前落成十分『忟水』」，故探討找到土地後以公私營合作方式發展，相信可減少政府內部及申請撥款程序。

他強調，在有足夠的轉廢為能設施啓用前，本港仍需要堆填區處理都市固體廢物，故有實際的需要在這段過渡時間有限度擴建堆填區，增加現有堆填區的容量以應付短中期的需要。

▼I·PARK2選址屯門曾咀中部煤灰湖▼



北部都會區發展或產生大量建築廢物 料靠新界東北堆填區處理

謝展寰預料I·PARK1投入運作後，配合堆填區運作及交通配套安排，屆時需要新界兩個堆填區處理的都市固體廢物預計每日可減少3,000公噸左右。而I·PARK2投入運作後，新界東北堆填區將會完全停止接收都市固體廢物。至2035年左右當香港有足夠的焚燒處理能力時，新界西堆填區亦會停止處理都市固體廢物。

不過當局估計北部都會區發展時可能產生大量建築廢物，而這些建築廢物不會腐爛又無氣味，如北部都會區發展期間，將在就近的新界東北堆填區處理，可減少遠距離運輸帶來對居民的滋擾，亦不會再有利用堆填處理都市固體廢物所帶來的各種氣味和衞生問題。

環保署積極與深圳市政府交流

至於鄰近地區方面，謝展寰強調環保署一直積極與深圳市政府就新界東北堆填區及新界西堆填區的運作管理及其擴建部分如何運作、減少滋擾保持溝通及進行交流。他又稱，因應兩地居民關注，當局已實行不少措施改善新界東北堆填區的作業環境，例如減少作業面積，亦會噴灑除臭藥劑等；監管方面，當局亦有人員每日巡查。