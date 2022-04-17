去年涉單車意外近3000宗創新高　運房局研規定佩戴單車頭盔

疫情下無法外遊，不少人喜歡踩單車散心。立法會近日一份研究指，2021年的單車意外近3,000宗，創至少20年新高，包括8人死亡。文件透露，運輸及房屋局正研究立法規定佩戴單車頭盔的可行性，並將於7月向立法會交通事務委員會匯報研究結果。

事實上，這並非香港首次研究踩單車需佩戴頭盔，早於2011年已有同類研究，不過當時局方表示，考慮市民的接受程度，以及執法可行性後，傾向以公眾教育，推廣使用安全裝備，未有規管佩戴頭盔。



去年單車意外創新高 508人重傷、8人死亡

研究引用運輸署數據，指本港的單車意外數字在2011年至2019年期間累計下跌26%，但隨後大幅反彈72%，至2021年達2,994宗的歷史高位，全年造成508人重傷及8人死亡。研究指，升幅或與新冠疫情爆發後，更多市民騎單車消閒有關，他們往往沒有足夠安全意識和路面經驗，其中在2020年，曾於30天內錄得4人死亡；在2021年11月，則共有3人於一星期內死亡。

研究透露，運房局正再次研究立法規定佩戴單車頭盔的可行性，並將於7月向立法會交通事務委員會匯報研究結果。翻查委員會的待議事項，7月份的其中一項議程，正是佩戴安全頭盔的立法建議。

涉及單車的傷亡數字（立法會網頁）

2011年曾檢討條例 以教育代替立法規管戴頭盔

根據現時法例，踩單車人士毋須佩戴頭盔。不過早於2011年，其實運房局曾檢討相關政策，當時局方的結論指，騎單車主要是康樂及消閒活動，任何法例管制，特別是執法和檢控方面，對市民的影響及其接受程度，均是重要的考慮因素。當局亦指，大部分國家均沒有訂立單車頭盔法例，認為在平衡各因素後，對香港較實際可行的做法，是透過教育和宣傳推廣騎單車安全，以及繼續改善單車設施。

不過在是次的立法會研究刊物中，2020年至2021年期間，有77%傷亡的騎單車人士均沒有佩戴頭盔，認為依靠公眾教育的現行做法成效存疑。另外，迄今已至少增至29個地區，強制佩戴單車頭盔，部份規定只適用於15歲或以下的青少年，如瑞典和日本；亦有些應用於所有騎單車人士，如澳洲和新西蘭。不過研究亦指，大多數國家未有相關法例，除了要顧及法例或為休閒騎單車人士帶來不便的關注，而且在共享單車盛行之際，亦有一定現實考慮。

2014年調查顯示九成市民支持強制佩戴

研究續指，根據運輸署在2014年發表的交通習慣調查，90%的受訪者贊成強制佩戴單車頭盔；在受訪騎單車人士當中，71%認為強制使用頭盔不會削弱其踩單車意欲，但亦約有四分之一受訪者表示，會因而減少踏單車。研究認為，公眾明顯支持強制使用頭盔，但措施確會影響踩單車的意欲，而且部份踩單車人士認為，戴頭盔屬個人選擇，其自由不應受到限制。

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新加坡2019年立法要求馬路上踩單車需戴頭盔

研究亦探討新加坡的單車頭盔政策，指新加坡原本同樣主要透過公眾教育推廣單車安全，但由於2010年至2017年間，有多達16人踩單車死亡，最終於2019年2月修例，推出一系列提升單車安全的措施，包括強制佩戴單車頭猛，任何在馬路上踩單車的人士及其乘客，均須佩戴合認可標準的頭盔，違者可被罰款及監禁；不過在單車徑及行人路上踩單車，則豁免佩戴頭盔，以免窒礙單車活動，但需遵守車速限制。

另外，新加坡政府於事故黑點設置流動閉路電視攝錄系統，以阻嚇踩單車人士，任何被閉路電視拍下的罪行，將交予調查跟進。研究指，在2020年，新加坡涉及單車死亡個案跌至7宗，較2017年降54%；同期單車受傷個案亦下降6%至556宗。