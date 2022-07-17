醫管局推新冠視像診症及送藥　費用全免　試行首兩周料服務100人

本港疫情反彈，入院人數增加，已影響部分醫院的非緊急服務。醫管局於7月11日起，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，病人毋須舟車勞頓到指定診所，服務包括視像診症及送藥，冀為病人提供多一個醫療選擇；同時希望有需要的病人及早就醫，並獲處方合適藥物，減低入院機會，有助減輕公營醫療系統壓力。



醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，服務現時仍在試行階段，料首一兩周會為100名病人提供遠程醫療服務，其後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望醫管局流動應用程式「HA Go」中可設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。



▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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為輕症新冠病人提供免費視像診症及送藥服務

醫管局自7月11日起，為新冠確診者提供遠程醫療服務，病人須身處香港、年滿18歲、病情穩定且病徵輕微的合資格人士。在試行初期，醫管局會透過醫療查詢支援熱線，在來電中物識適合接受遠程醫療服務的病人。若病人同意接受相關服務，服務的當值醫生會透過應用程式「HA Go」進行視像診症，為病人處方藥物，其後由速遞公司將藥物送到病人家中。

醫生輪流當值 一星期七日均運作

服務現時處於試行階段，利用設於伊利沙伯醫院的「遠程醫療支援服務站」，由醫生輪流當值，一星期七日均會運作，周一至周五診症時間由早上9時至下午5時，下午2時前處方的藥物會即日送藥，其他則最遲在翌日中午送到病人家中；而周末及公眾假期的診症時間由早上9時至下午1時，會即日送藥。

截至7月15日下午5時，已有逾20名新冠病人使用過相關服務，當中逾半人獲處方口服抗病毒藥物。

視像診症包括年輕人亦有86歲的長者

新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管吳楊城，是首位在遠程醫療服務中當值的醫生。他表示，病人大多是病情都較溫和，但當中有20多歲的年輕人，也有86歲的長者，「年齡層都好闊。」被問到長者用視像診症會否有困難，吳楊城回應指長者在家人及服務團隊協助下，診症的流程大致暢順。

診症時間視乎病情與溝通

至於視像診症的時間長短，他說要視乎病人病情的複雜程度，以及跟病人間的溝通情況。當病情不太複雜，溝通良好的情況下，一般10至20分鐘可完成診症。但偶然遇到些病人，病情較複雜、溝通需時，他也試過花約半小時診症。而處方的藥物及數量均按病情而定，處方藥物中亦包括常規療程為五日的兩款口服抗病毒藥物。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



視像診症也有限制：診斷唔到有無肺炎

吳楊城續提到，視像診症有其限制，雖然問診時會問病人有否出現一些併發症的病徵，如出現肺炎的人，會嚴重咳嗽、呼呼困難，「但因為隔住螢幕，觸碰唔到，無辦法用聽筒聽肺嘅呼吸聲，診斷唔到有無肺炎，都睇唔到血含氧量。」一般聽到病人有相關病徵，他都會建議病人到診所求醫。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健指，在物識病人是否適合接受遠程醫療服務時，主要是找相對輕症的人士，「但年齡唔係絕對因素，得定唔得都要睇好多情況。」他也提到，如早前有位確診的年輕人因耳朵流出液體而求醫，這類需要觸診、即身體檢查的病人，都不適合接受遠程醫療服務，而要建議他到指定診所。

▼部分指定診所▼



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為病人提供多一個選擇

陳允健認為，遠程醫療服務旨在為病人提供多一個選擇，令病人無需舟車勞頓，「始終確診，有啲情況要佢坐抗疫的士出去（指定診所）， 未必係佢哋好想。」相比起病人外出到指定診所，遠程醫療服務也進一步降低傳播病毒的機會。同時，相關服務令部份病人能及早就醫，盡快獲得合適藥物，也可減少入院，有助減輕公營醫療系統壓力。

遠程醫療服務跟去指定診所一樣嚴謹

他強調，遠程醫療服務的視像診症及處方藥物都很嚴謹，「同去（指定）診所睇一樣嚴謹。」他特別提到，除予藥劑部會在送藥前核對藥物及病人資料，快遞公司亦會提供追蹤運送進度的二維碼、及發送載有數字的短訊予病人，並在送藥前致電病人，在確認數字後才會將藥放在病人家門外，確保不會送錯藥；待病人收藥後，快遞公司會再致電病人，確認對方已收妥藥物，「咁樣先完成整個流程。」

長遠希望病人在手機程式直接預約

陳允健指，服務試行的首兩周將服務100位病人，往後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望透過試行階段熟習流程、汲取經驗，往後可在醫管局流動應用程式「HA Go」中設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。