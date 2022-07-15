St. Catherine's幼稚園校車爆疫　司機保母學生10人中招

第五波疫情反彈，連續三日破3,000宗，今日（15日）新增3,574宗陽性，比昨日數字稍微回落10宗，輸入個案佔216宗。另再多五人離世，涉一男四女，年齡介乎64至90歲。



今日學校呈報323宗個案，有148間學校在過去7天有2宗或以上個案需要停課一周。其中位於九龍塘羅福道的St. Catherine's國際英文幼稚園的校車有七名司機及一名保母確診，其中一輛校車有一名保母、一名司機及兩名學生確診，乘搭該校車的26名學生要停課一周。



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五名染疫病人離世

本港今日新增3,574宗確診個案，本地個案佔3,358宗，包括1,393宗為直接核酸檢測陽性及1,965宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔216宗。

過去24小時有五名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，包括一男四女，年齡介乎64至90歲。五人均不是來自院舍，一人曾打三針、三位打兩針、一人無打針。當中64歲女患者本身住在紓緩治療病房，有慢性病，身體亦有腫瘤，癌細胞已擴散至肺部，昨日在香港佛教醫院離世，其餘四名離世患者均有長期疾病或擴散性癌症。

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學校方面，今日新增323宗呈報個案，涉258間學校，包括263名學生及60名教職員。患者分別來自58間幼稚園及幼兒中心、122間小學、70間中學及8間特殊學校。另有148間學校過去七日天有兩宗或以上個案。

四間學校有爆發個別班級建議停課一周：



元朗激活幼稚園K24D班有四名學生中招，該班共有23人。

中西區律打街天主教總堂區學校3C班有三名學生中招，該班共有20人。

粉嶺救世軍中原慈善基金皇后山學校3D班有三名學生中招， 該班共有23人。

九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園有七名校車司機及一名保母染疫，他們曾一同用膳。其中一輛校車有一名保母、一名司機及兩名學生確診，該輛校車總共有26名學生要停課一周。

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St. Catherine's群組18號校巴司機最先染疫

張竹君表示，校巴司機最先染疫，他亦會駕駛其他車輛，並接載其他學校的學生，而他曾駕駛的St. Catherine's國際英文幼稚園第18號校巴，有兩名學生確診，推斷應是校巴出現傳播，因此建議同車26名來自不同班別的學生乘客須停課一周，暫時未見其他班別或校巴出現傳播，相信司機可能在社區感染。

另外，今日新增38宗 BA.2.12.1個案，包括19宗有流行病關個案，及19本地無源頭個案；今日亦新增20宗 BA.4/BA.5個案，其中有8宗與其他個案相關，12宗本地無源頭個案。

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