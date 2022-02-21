海關澄清絕無經fb及網站拍賣充供貨　籲公眾提高警覺切勿上當

香港海關近日發現，再有社交媒體用戶於Facebook社交平台開設專頁，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，並會把拍賣所得款項捐出以協助抗疫。香港海關今日（21日）澄清，從來沒有透過任何社交平台或網站拍賣充公貨物，呼籲公眾人士提高警覺，切勿上當受騙。



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海關指出，繼去年12月和今年1月後，再有Facebook社交平台訛稱海關將扣押貨品進行拍賣，其中兩個分別於加拿大和新加坡註冊的網站，亦有刊出類似的字句作宣傳。

公開拍賣只由相關政府部門統籌

海關指出，相關社交平台專頁和網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關已要求社交平台營運方盡快移除相關信息及連結，亦將聯絡國際刑警組織作出跟進。

海關再次重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。

或違《商品說明條例》及《版權條例》

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，商戶不得向消費者提供任何虛假或具誤導性的產品資料。商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

另外，根據《版權條例》，任何人士在沒有版權擁有人的特許下，透過任何器材或電子平台分發侵犯版權複製品，達到損害版權擁有人權利的程度，或管有侵犯版權物品作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關呼籲市民，如發現任何懷疑不良營銷手法及侵權活動，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）向海關舉報。