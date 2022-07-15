After You Dessert Café冰凍甜品含菌量超標　食安中心指令停售

再有冰凍甜品違反本港食物安全規例。泰國入口的「After You Dessert Café」的Frozen Cream Sauce（500克）其中一個批次的總含菌量最高超標40%，顯示產品的衞生情況欠佳，有關產品仍未流出市面，食物安全中心已指令進口商即時停售涉事產品。



涉事的進口冰凍甜點由泰國入口，為「After You Dessert Café」500克Frozen Cream Sauce。（資料圖片）

涉事的進口冰凍甜點由泰國入口，為「After You Dessert Café」500克Frozen Cream Sauce，建議食用日期為2023年4月29日或之前。

食安中心表示，是透過恆常食物監察計劃，在進口層面抽取涉事冰凍甜點檢測，結果顯示兩個樣本的總含菌量分別為每克6.7萬及每克7萬個，超出法例上限。中心已通知涉事進口商「天發貿易有限公司」有關違規事項，並指令其即時停售受影響產品。

受影響產品一直存放在一凍房內，未有流出市面，當局強調，會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁3個月。當局又解釋，產品的總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。