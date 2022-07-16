童樂居虐兒案｜機構指前線員工培訓不足欠指引　倡推守護兒童政策

香港保護兒童會轄下童樂居去年底爆虐兒案醜聞，引起社會極大關注。國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟今日（16日）在電台節目指，事件破壞社會對幼兒工作者的信任，認為教育局及業界對前線員工處理虐兒個案的培訓不足，教師缺乏支援，在無清晰的行為守則和制度之下，只能夠依據自己判斷。她指該會已發布《守護兒童政策》框架，定立明確指引，冀為業界提供以實證為本的參考。



蕭美娟在港台節目《香家家書》表示，國際培幼會發現，過往大眾都較多關注虐兒事件後的補救工作，但做好預防虐兒的工作同樣重要，應透過完善守護兒童相關細則及培訓、加強對學校的支援，協助前線工作人員為兒童創造安全環境，確保其有能力預防及處理虐兒事件，同時當「沒有保護罪」獲通過後，亦可保障前線免受法例檢控。

她稱，教育局近年雖新增處理虐兒個案指引，惟相關培訓仍然不足，未必有足夠能力預防兒童受到傷害或識別懷疑個案；另一方面教師亦反映即使學校訂立籠統的員工守則，但只是新入職時的提點，例如提醒避免與學生獨處、罰企不宜過長等，對與學生相處的界線、適當與不恰當的行為都缺乏清晰或劃一的標準。

蕭國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟。（資料圖片/鍾偉德攝）

蕭說，雖然現時業界有「保護兒童」方面的培訓，但在預防及減低兒童在機構內受到傷害方面培訓仍然不足，不少教職員反映一旦校內發生懷疑虐兒事件時，均面對不少困難，亦正因缺乏劃一標準，教職員很難介入或決定是否要通報。

她指出，在未有針對守護兒童政策的官方框架之前，國際培幼會早前了解其他先進地區的「守護兒童標準」，並於2020年發表《守護兒童政策》框架，訂立了四大範圍，包括程序、政策、人員及文化，以及問責、二十項原則及標準，例如訂立明確行為守則，列明對待兒童的恰當及不恰當行為、向持份者提供清晰處理投訴的指引、設立讓員工毋須擔心受追究或歧視的舉報政策、列舉不同灰色地帶該如何處理等。

她舉例稱，與學童一對一授課或訓導時，宜於有閉路電視的房間進行，或拉開課室窗簾，讓課室外同事或家長能觀察到房內情況。該會期望《守護兒童政策》框架可以為業界人士提供一個以實證為本的參考，用來制訂一套有用的機構政策和程序，並在即將訂立的新法例下保障機構及員工的聲譽。

社會福利署1月17日進駐「童樂居」

