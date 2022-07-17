嘉亨灣、八文樓、盈翠半島逾33處污水呈陽性　25萬人要做快測

本港新冠肺炎疫情回升，各區亦出現確診個案。港府今日（17日）公布，因應四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的屋苑及大廈包括東區嘉亨灣及逸濤灣等；灣仔柏傲山；融苑、上林、勵德邨等；佐敦「八文樓」及詩歌舞街一帶；以及青衣盈翠半島及灝景灣等，總數至少33個屋苑及大廈。



▼部份污水檢測呈陽性屋邨▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。相關的屋苑及大廈包括：

．東區 — 嘉亨灣、逸濤灣、富景花園及富欣花園

．灣仔區 — 上林、勵德邨、威景台、柏傲山、金龍大廈、光明臺、浣紗花園、福興閣、融苑、雍藝軒及龍濤苑

．油尖旺區 — 文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓，詩歌舞街、荔枝角道及塘尾道一帶住宅

．葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、美景花園、藍澄灣、青怡花園、海悅花園及青俊苑

油尖旺區塘尾道一帶住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。（政府新聞網）

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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當局表示，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼7月10日起強制檢測公告▼

