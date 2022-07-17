病毒繁殖率達1.7　張竹君料兩周內確診人數翻倍　憂壓垮醫療系統

新冠病毒第五波疫情惡化，連續第五日破3,000宗，衞生署今日（17日）公布新增3,486宗陽性；有四名患者離世，為71至94歲老婦，她們有的患有癌症，有人已打三劑疫苗。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」顯示約為1.7，屬於高水平，疫情呈持續上升趨勢，預計未來兩周個案確診數字會再「翻一翻」，即再升一倍，她擔心會對醫療系統構成壓力。另外，被問及袁國勇等專家建議放寬社交距離措施及採用混合免疫的方法，當局未有就此作出回應。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，根據港大即時繁殖率約1.7，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢，擔心會對醫管局醫療系統構成壓力。

本港今日新增3,486宗確診個案，本地個案佔3,313宗，包括1,313宗為直接核酸檢測陽性及2,000宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔173宗。張竹君表示，按照港大即時繁殖率約1.7的數據推斷，疫情將持續上升，擔心未來會對醫管局醫療系統構成壓力。

今日再增43宗 BA.2.12.1個案，包括15宗為本地無源頭個案，餘下28宗為與其他個案相關個案；另有41宗BA.4/BA.5個案，當中31宗為本地無源頭個案，有10宗與其他個案相關。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



過去24小時有四名對新冠病毒檢測呈陽性的年長女病人離世。其中二人來自院舍，一人打三針，其餘人已打兩針。

四名離世患者包括：



94歲女，已打兩針， 本身患有高血壓、心衰竭，居住在老人院。7月1日於亞博檢疫中心測試陽性，並出現發燒、咳嗽病徵，後轉去北大嶼山感染控制中心，X光發現患者有肺炎，於昨日不治離世。

71歲女，已打兩針，本身患有高血壓、糖尿病及肺癌，住在院舍，並需要長期聞氧氣。因精神科問題入住九龍醫院精神科，後發現心房顫動及血氧下跌，7月6日轉到伊利沙伯醫院急症室，當時給予抗生素治療。7月8日轉到佛教醫院，7月13日發現感染新冠病毒，CT值為23.8，當時已處方抗病毒藥，惟情況持續惡化，昨早離世。

91歲女，已打三針，本身患有高血壓、腎病及精神科問題， 7月15日去明愛醫院急症室，當時氣促、發燒及神志迷糊，X光沒有發現任何肺炎跡象，但快測及核酸檢測陽性，CT值為16.3，被送往內科病房，情況惡化，昨日下午離世。

86歲女，已打兩針，本身患有高血壓及睡眠窒息症，昨早被發現在家昏迷不醒，被送往東區醫院急症室，當時心跳已停頓，後搶救無效，不治身亡。院方隨後為病人做快測，結果為陽性。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



+ 11

另外，院舍方面，當局接獲五間院舍呈報陽性個案，包括四宗老人院及一宗殘疾院舍。

呈報個案的院舍包括：



香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷安老院，兩名同房院友確診，八人須檢疫

溫浩根護理安老院，一名院友確診，16名院友及一名員工須檢疫

仁愛護老院有限公司，一名院友確診，一人須檢疫

伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，一名院友確診，四人須檢疫

基督教家庭服務中心翠林宿舍，一名院友確診，六名院友須檢疫

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼

