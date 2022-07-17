強制檢測｜81處上榜　涉大會堂美心MX、旺角好望角麥當勞、Red Mr

新冠肺炎疫情反彈，政府今日（17日）發出強制檢測公告，多達81個處所納入名單。其中22個地點為食肆或卡拉OK，包括位於尖沙咀帝苑酒店的雅苑座、位於銅鑼灣利園1期的意大利高級餐廳Cova Ristorante & Caffe，以及中環大會堂高座美心MX、旺角好望角大廈麥當勞及深水埗福榮街周記油渣麵粥粉茶餐廳等；位於旺角MPM商場的唱K聖地紅人派對Red Mr相隔三日再被納入強檢名單。



此外，患者曾到訪或污水樣本呈陽性的大廈，共59幢上榜，包括大圍名城3期1座、將軍澳日出康城首都6座、紅磡海逸豪園12座、天水圍嘉湖山莊景湖居14座等。公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪相關地點，須於周一或周二（18日或19日）接受核酸檢測。



▼7月17日強制檢測公告▼



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22間食肆或卡拉OK上榜 旺角、元朗佔最多

醫務衞生局公布最新有81個地點上榜，其中有22個地點為食肆。旺角、元朗成重災區，各有四間食肆上榜，涉旺角好望角麥當勞、紅磡銳光中心吉野家、朗擊壤路順發樓地下D-E鋪的潮龍園、元朗廣場金記冰室。此外，尖沙咀帝苑酒店的雅苑座、位於銅鑼灣利園1期的意大利高級餐廳Cova Ristorante & Caffe、位於旺角廣華街3號地下的小方糖甜品等上榜。

旺角MPM商場唱K聖地紅人派對在7月13日被納入強檢名單，今晚相隔三日第二度上榜，涉及日期為7月12日晚上19:00至7月13日02:00。

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將軍澳六幢大廈上榜 包括日出康城首都6座

另有59幢大廈上榜，當中新界區佔28幢，九龍佔25幢，其餘大廈分布在港島。當中紅磡黃埔花園有兩幢上榜，分別是百合苑7座及翠楊苑1座，而屯門良景邨同一屋苑亦有兩大廈上榜，包括良傑樓及良英樓。

將軍澳六幢大廈上榜最多，包括日出康城首都 6 座(左翼及右翼)、維景灣畔 8 座、英明苑明安閣、消防處將軍澳員佐級人員宿舍二座、景林邨景松樓、健明邨明月樓。

部分地區的上榜大廈多達五幢，包括天水圍、長沙灣及沙田，涉天水圍天頌苑頌水閣、長沙灣元州邨元禧樓、長沙灣宇晴軒 6 座、沙田駿洋邨駿爾樓及大圍名城 3期1座等。

3幢大廈污水樣本呈陽性上榜

此外，今日共有3幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強檢公告，包括將軍澳健明邨明月樓、牛池灣彩虹邨紫薇樓及馬鞍山耀安邨耀平樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月18日)▼



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政府表示，全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，並設有預約及即場登記服務。市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。截至今日（七月十七日）下午六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。