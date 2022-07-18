前會計師公會會長陳錦榮接棒林定國　出任消委會新主席

消費者委員會原主席林定國，今年7月起擔任律政司司長一職。政府今日（18日）公布，委任前香港會計師公會會長、調查壹傳媒有限公司事務的審查員陳錦榮為新一任消費者委員會主席，任期兩年，由今年7月15日起生效，政府同時衷心感謝林定國對消委會作出的傑出貢獻。



政府發言人表示，陳錦榮的公共服務經驗豐富，竭誠盡心，相信他定能領導消委會繼續發展，以保障和推動香港的消費者權益。

陳錦榮是香港資深執業會計師，曾擔任多個公職，包括西九管理局審計委員會增選成員。根據西九管理局網頁介紹，陳是香港立信德豪會計師事務所有限公司審計部董事總經理，曾擔任2014年度香港會計師公會會長，他於國內及國外參與公會的制定準則及管治活動，亦是香港會計師公會財務報告準則委員會和亞洲及大洋洲會計準則制定機構組前主席。

原消費者委員會主席林定國，今年7月起擔任律政司司長一職。（資料圖片）

資料顯示，陳現時亦擔任證券及期貨事務監察委員會及香港按揭證券有限公司的非執行董事，及財務報告委員會的名譽顧問，同時亦是香港會計師公會審計委員會委員、獨立警察投訴委員會委員、律師紀律審裁小組委員和消費者委員會審計委員會增選委員。此外，他於2007年至2010年間擔任澳大利亞商會主席。

此外，他被委任擔任調查壹傳媒有限公司事務的審查員，調查壹傳媒事務，原定於今年1月向財政司司長提交最終報告，惟因調查未完成，其任期延長至今年7月27日。