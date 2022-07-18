消委會｜六成食油有致癌物　餐飲業：甚少使用超標牌子　未感擔心

消費者委員會測試50款市面上的食油，發現有約九成驗出污染物，約六成帶有基因致癌物，當中更有三款的含量超出歐盟標準。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆一般採用包裝較大型的食油，與是次測試中的家用包裝食油不同。他續指，是次超標的食油牌子，並沒有生產食肆專用的版本，故未有太擔心，而且只要是正常攝取量，都沒有太大風險。



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新一期《選擇》月刊出版，消委會日前從超市及百貨公司搜集50款常見的食油樣本，測試項目涵蓋食物安全及營養素含量等。結果發現，只有三個樣本完全沒有驗出污染物，其餘都有不同類型的污染物，有29款驗出基因致癌物環氧丙醇，當中SuperFoodLab的純正椰子油（無味配方）驗出1,100微克，而御品皇的純正花生油則為最高的樣本達2,000微克，兩者同樣超出歐盟標準的每公斤1,000微克。

另外，測試亦發現御萬家的百分百純正粟米油，以及百分百純正花生油，含有屬基因致癌物苯並[a]芘，其中前者的含量達每公斤2.1微克，輕微超過歐盟每公斤2微克的標準。

黃家和。（資料圖片）

食肆經常需要使用食油，黃家和表示，是次超標的食油，未見有專供食肆使用的大型包裝版本，並非行內主流，相信未有太多食肆採用，應該只有小型食店才可能到超市購買。他續指，行內一般按質量、品牌、價錢選購食油，會購買較大型的商用包裝節省成本。以本地為例，他指獅球嘜、合興等都會使用，另有部份會購買內地牌子。

三款致癌物超標的食油



他又指，選撰食油時一般都按菜式需要，無論花生油、芥花籽油都會使用。他強調，質量是一大選購因素，太易氧化便未必採用，而且在口感、味道等各方面都要符合一定質素。

問到會否擔心是次試測結果，他表示通常除非攝取量過多，否則一般食用量都可安全進食，未感到太擔心。食安中心亦表示，是次測試中的所有食油樣本，在正常情況下食用均不影響健康，亦符合法例要求。