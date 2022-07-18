消委會｜上半年外賣平台投訴增36%　會員外賣自取牛河價比堂食貴

疫情下不少市民減少堂食，改用外賣平台點餐。消費者委員會今日（18日）表示，近年涉及外賣平台的投訴持續上升，今年首六個月，消委會共接獲522宗投訴，較去年同期上升36%。除了送錯外賣、送餐延誤等老問題時有發生，近年平台推出的月費計劃或會籍制度，亦惹來爭議，情況令人關注。

消委會提到，有平台推出有各種折扣優惠的月費計劃，但打折後的外賣自取價格，反而較堂食價更貴，例如有市民投訴指，於一間餐廳購買乾炒牛河時，平台顯示有優惠，外賣自取減到59.2元，但原來該餐廳的堂食牛河原價只是56元。



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消委會最新一期《選擇》月刊透露，去年首六個月接獲384宗有關外賣平台的投訴個案，但今年同期已增至522宗，上升36%。消委會指，數字上升除了反映如送錯外賣、送餐延誤等老問依舊發生，亦留意到新推出的月費計劃或會籍制度，惹來新的爭議。

消委會收到袁小姐的投訴，提到她本身是一間外賣平台的登記用戶，每月繳付月費以享用不同優惠。某日袁小姐透過平台於一間餐廳購買雲吞麵，並選用外賣自取，平台顯示雲吞麵原價40元，折後只需30元；不過當她到現場取餐時，發現餐廳內的價目表顯示，其實雲吞麵正價售30元，認為外賣平台宣稱的折扣優惠誤導。

有關外賣平台的投訴數字（消委會文件）

袁小姐再於同一平台，向另一餐廳購外賣自取乾炒牛河，折扣優惠後由原價79元減至59.2元。同樣在自取外賣時，她發現牛河在餐廳內的堂食原價為56元，比平台折後價更便宜。她認為該外賣公司的銷售手法不妥，有標高原價再以折扣欺騙消費者之嫌，遂向消委會投訴。

消委會關注平台與食肆標價的差異，建議平台應分別列明相關食品的平台定價及食肆堂食價格，並提醒消費者，兩者價格或有差異。外賣平台向消委會表示，鼓勵餐廳定價與堂食價格相同，但決定權在餐廳，故可能有差別。

袁小姐外賣自取乾炒牛河，發現優惠價格比堂食價昂貴。（資料圖片／王海圖攝）

另一位市民郭先生，曾於另一個外賣平台登記帳戶，但試用兩日後覺得不合用，便刪除程式。郭先生指一直未收過任何會員收費通知，直至近日檢查信用卡月結單，才發現已被徵收8個月月費，多達800元。郭先生遂要求退款，惟該外賣平台指他訂閱服務時，已同意接受其條款及細則，而且服務已登記多月，未能安排退款。

郭先生之後向消委會投訴，認為外賣平台將月費隱藏於條款中，又未有明顯徵求同意，稍一不慎便會一直被收取費用。外賣平台回覆指，在會籍頁面上，已列明免費試用後，客戶將自動被按月收取費用，如毋須其會籍服務，可隨時取消。在調解之下，郭最終獲退回一個月月費。

另外，高先生在一個外賣平台點了蝦仁炒蛋及星洲炒米，原訂下午2時10分至20分送到；但之後系統更新時間至2時20至40分，由於高生的用餐時間為2時至3時，遂致電餐廳追問送餐情況，對方核點後表示食物已備妥，但未有外賣員。高生之後聯絡外賣平台，食物直至2時47分才送達，但送來的是蝦醬肉鬆炒飯。高生要求外賣平台退款，並發送飯盒及收劇的相片，惟對方指未能證明送錯，故拒絕賠款。最後，經過消委會調停後，外賣平台終安排退款。

消委會提醒，外賣平台雖然方便，但使用時要保持理性，不宜成為每天習慣，而且使用時應多作比較，並於參加月費計劃前，更仔細閱讀收費細節和條款。該會續指，刪除程式並不等於停止月費服務，一般需完成指定程序。另外，應保留收據以便與平台聯絡，一旦出現爭議，應盡快聯絡平台，提供有關資料佐證。