確診大廈｜增1942幢　豪宅君頤峰、帝峯．皇殿、大圍名城上榜

第五波疫情反彈，連續六日錄得逾3,000宗。衞生防護中心今晚（18日）更新有患者居住的大廈名單，過去14日共有9,138幢大廈出現確診者，而昨日（17日）再增1,942幢大廈上榜。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共195幢大廈出現確診者，其次為沙田193有幢上榜。



新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括藝人黎諾懿一家居住的何文田豪宅君頤峰、大角咀豪宅帝峯．皇殿、大圍站上蓋物業名城、尖沙咀酒店式公寓 K11寓館、將軍澳清水灣半島等。另外有九間酒店及24幢政府或學校宿舍上榜。



▼7月18日 部份確診大廈▼



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元朗區增195幢 Yoho系多幢上榜

新增1,942幢大廈出現確診者，其中元朗區上榜大廈最多，共195幢大廈上榜，包括Wetland Seasons Park 23座、Yoho Midtown M1、M2、M6座、Yoho Town 5 座。嘉湖山莊有16幢屋苑上榜，包括景湖居1、7、11、14座、樂湖居1、2、3、6、9、14 座、美湖居 8座、賞湖居 1座、麗湖居 3、4、6、7座等上榜。

沙田區亦有193有幢大廈上榜，包括迎海．駿岸 6座、銀湖．天峰 7座、沙田第一城 3、12、31、32、38、45、46、47、49座等。

君頤峰7座上榜 藝人黎諾懿一家居同屋苑

上榜大廈不乏豪宅及中產屋苑，包括何文田豪宅君頤峰7座、大圍站上蓋物業名城1期3座、名城3期 1、2、5座、尖沙咀酒店式公寓 K11寓館、旺角服務式住宅One Dundas、香港黃金海岸6、 18 座、啟德Oasis Kai Tak 2座、何文田One Homantin 1座等。據報藝人黎諾懿一家居住在君頤峰，但不確定哪一座。

▼7月18日 確診大廈名單▼



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14間酒店上榜 包括都會海逸酒店

酒店方面，共有14間酒店上榜，其中油尖旺區有四間酒店上榜，包括君怡酒店、海灣軒海景酒店、都會海逸酒店及香港旺角希爾頓花園酒店。其餘酒店涉香港銅鑼灣皇冠假日酒店、香港遠東絲麗酒店等。

▼7月18日 部份上榜酒店▼



多幢紀錄部隊有居民確診

另有24幢宿舍上榜，其中政府宿舍佔18幢，包括柴灣已婚警察宿舍 1及2座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、觀塘紀律部隊宿舍 1座、西九龍紀律部隊宿舍 2座等。學校宿舍方面，有四幢上榜，包括香港理工大學何文田學生宿舍、香港理工大學賽馬會學生宿舍、香港教育大學高級職員宿舍、香港中文大學賽馬會研究生宿舍 1座。另有兩幢青年宿舍上榜，包括香港青年協會青年宿舍PH2及荷蘭宿舍。