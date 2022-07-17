確診大廈｜增2048幢　豪宅花園台、紅山半島上榜　嘉湖山莊多17幢

本港近日疫情回升，各區亦出現確診者。衞生防護中心今日（17日）更新確診大廈名單，過去14日共有8,967幢大廈出現確診者。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有800幢大廈出現確診者，其次為沙田有757幢上榜。



至於新增出現確診者的大廈方面，最新於7月16日呈報的大廈有2,048幢，同樣以元朗區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅花園台2座、半山騰皇居T2座、南區壽臣山道西14號、陽明山莊6座，以及柯士甸站的The Austin 1座和九龍站君臨天下1座等。另外，元朗嘉湖山莊單日新增17幢大廈上榜，令該屋苑過去14日共有55幢大廈出現確診者。



▼港島區確診大廈▼



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元朗區800幢有患者居住 比沙田區多43幢

根據當局今日更新的確診大廈名單，過去14日累計共有8,967幢大廈出現確診者。18區中以元朗區為重災區，共有800大廈上榜，而沙田則以14日內有757幢大廈出現確診者，在各區中排第二多。東區則是第三多大廈出現確診者，共有674幢。

▼7月17日確診大廈名單▼



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嘉亨灣及太古城共增15幢有人確診

新增出現確診者的大廈方面，名單中更新至7月16日，共有2,048幢新呈報。在港島，中西區新增有55幢大廈新呈報出現確診者，當中包括不少豪宅，如寶翠園6座、輝煌豪園及花園台2座等。東區則新增145幢大廈新上榜，當中有嘉亨灣1及2座、寶馬山花園12座等，而太古城單日更多13幢大廈新呈報出現確診者，該屋苑過去14日共有49幢大廈出現確診者。

另外，南區亦有79幢大廈新上榜，涉及淺水灣道37號1座、紅山半島7座、貝沙灣5座，以及海怡半島御盈居、慧景閣和美晞閣。

▼九龍區確診大廈▼



沙田第一城多8幢有人確診 九肚山晉名峰洋房上榜

九龍方面，觀塘新呈報出現確診者的大廈達178幢，當中包括曦臺2座、觀月．樺峯、觀塘紀律部隊宿舍2座，而油麗邨及麗港城則分別有9及10幢大廈新呈報。另外，順利紀律部隊宿舍1、5及8座亦新增出現確診者。而油尖旺區則有508幢大廈為新呈報，涉及The Austin 1座、君臨天下1座，以及擎天半島1、2、5座。

新界方面，沙田新呈報202幢大廈出現確診者，包括壹號雲頂7座、御龍山11座及九肚山晉名峰洋房等，而沙田第一城更增8幢大廈上榜。另外，元朗則新呈報212幢大廈出現確診者，包括Park Yoho Genova 30B座、Wetland Seasons Park 16座，以及天盛苑9座大廈，而嘉湖山莊單日更增17幢大廈上榜。

▼新界區確診大廈▼



▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼

