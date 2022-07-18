近千噸黃立鯧湧港釣友豐收　業界料台山漁場「走魚」　或拉高售價

近日不少釣魚愛好者在社交網站中展示黃立鯧的豐收相片，有人更指「全船釣近300條」黃立鯧，不少體型肥碩，魚獲豐收亦吸引不少船東以釣黃立鯧作招徠組團出海。



有漁業界人士指，據了解內地台山有漁場因本月初颱風「暹芭」吹襲令魚籠破損，導致近1,000噸黃立鯧游出大海，估計內地漁場或損失高達6,000萬元。由於現時仍是休漁期，業界人士料「走咗一批魚，供應少咗價格會升」，並指現時本港黃立鯧價格已上升20%至30%。



釣魚愛好者：近期成個海都係鯧魚

近日在多個釣魚愛好者的社交網站群組中，均見不少人分享釣得大批黃立鯧。根據相片，有市民出海釣得過百條黃立鯧，當中不少體型肥大，而且十分「生猛」，上岸後仍在跳動。

有釣魚愛好者指，近期「成個海都係鯧魚，十架船去十架船都有收穫」；亦有人分享稱：「全船釣近300條，人人滿載而歸。」不少船東趁機組團出海，根據社交網站群組顯示，7月至8期間幾乎每日亦有散團出海，地點包括長洲、機場一帶及橫瀾島等。

近日在多個釣魚愛好者的社交網站群組中，均見不少人分享釣得大批黃立鯧。（Facebook「手絲釣魚交流群 Handline Fishing Community」圖片）

港養魚業界：由颱風「暹芭」吹襲引致

本港養魚業界表示，該批黃立鯧或是「漏網之魚」。據業界人士了解，台山附近有漁場因本月初颱風「暹芭」吹襲，導致大批魚籠損毀，近1,000噸黃立鯧流出大海，估計該批魚部份近日游抵本港水域。該業界人士又直言：「財產嚟㗎，無理由一次走咁多，（魚籠）正常破損都唔會走到咁多。」

料漁場損失6000萬 港黃立鯧貴20%至30

他估計由於現時黃立鯧市場價每斤約20至30元，估計內地漁場或損失高達6,000萬元。至於事件會否令黃立鯧價格上漲？業界人士指由於損失一大批黃立鯧，加上現時仍是休漁期，故價格會較早前上升，並指現時本港黃立鯧已見20%至30%增幅。

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