專訪︱現代漁民Hi-tech路　教養魚助尋首桶金：5年內超70年代光輝

六、七十年代，香港漁船逾萬艘，本地水產養殖急速發展，捕魚、養魚足以致富。時至今日，或許很多人已認定漁業日漸息微，不過，有人堅持開設魚場，教人養魚，愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文是其中一位。



黃寶文認為漁業發展潛力大，全球可食用魚多逾2000種，單是魚類養殖，如果善用技術及把握市場，可以創造相當龐大的經濟價值：「我預計五年之內，會超過70年代嘅光輝、或者經濟效益，可能會幾十倍，或者數百倍。」



漁業發展需要人手，疫情下亦有很多人需要工作，黃寶文與社企在今年5月合作推展計劃，不止教人養魚，聘請他們到魚場工作，亦有意為有興趣、具潛質的人提供設備、魚苗、及飼料，幫他們賺第一桶金；同時發展與魚相關的業務，如生產寵物零食、切魚隊等，期望未來三年能創造300個就業機會。



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半集約式養殖 循環濾水系統 慳錢亦慳電

愉富農科與社企絲打同行今年5月開展LOHAS Plus計劃，當中包括教人以可持續發展的方法養殖魚類。黃寶文現時在天水圍開設的魚場，都是採用半集約式養殖，直徑七米的蓄水池，連接獨立的過濾系統，40噸水經過濾循環使用，用水量只佔傳統養殖方式的十分之一：「基本上成個系統都係用比較環保啲嘅方法，慳錢、慳電力，亦都係比好多複雜儀器有效。」

人工智慧養殖監測系統 區塊鏈記錄整個養殖過程

黃寶文指，現時蓄水池內亦配有5G科技、及人工智慧養殖監測系統，可以記錄魚苗產地、魚生長期間的水溫、水質、食用飼料等：「都會有區塊鏈去記所有養殖過程，全部都無得呃。」整套科技更方便顧客追溯魚的來源，「已經做到好似歐洲咁。」

基本上成個系統係用比較環保嘅方法，慳錢、慳電力，比用好多複雜儀器有效，有區塊鏈去記所有養殖過程，全部都無得呃。 愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文

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養魚風險低回報高：好過打份工好過開舖頭

黃寶文續指，自設這套養魚設備成本約數萬元，很多材料可向回收商購入，而打理的工作不複雜，退休人士及婦女同樣處理到，一般每日清潔過濾系統只需35分鐘，「呢套基本上，如果一個普通人學到，租一間有花園嘅村屋都做到，好過打份工。」他以養殖一池約500條號稱「馬來西亞魚王」的忘不了魚為例，養一兩年後，每條平均以一萬元賣出，「基本上好做過開舖頭，風險無咁大。」

為有志投身者免費提供魚池、魚苗、飼料

有興趣學習魚類養殖的人，來到先學基本功，「基本上就係成個（養魚）系統嘅學習，係成個流程，知道所有基本嘅野，點樣去養到條魚。」往後再就著不同魚種，專研牠們的特性及養殖技巧，甚至學習人工孵化魚苗、製作飼料等。

基本上就係成個養魚系統嘅學習，知道所有基本嘅野，點樣去養到條魚......佢自己做一次，做到就係佢嘅……因為要創業、要上路係困難，我哋都知道。 愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文

黃寶文特別提到，有意在未來為一些有興趣、具潛質的人承擔風險，為他們免費提供一年的魚池、魚苗、及飼料，助他們專心養魚、賺一桶金，「佢自己做一次，做到就係佢嘅……因為要創業、要上路係困難，我哋都知道。」

黃寶文指，未來有意為有興趣、具潛質的人免費提供一年的魚池、魚苗、及飼料，助他們賺一桶金。（鄭子峰攝）

驚覺「魚會被捉得光」 漁業不止於意義 發展潛力同樣大

黃寶文出生於漁民家庭，年輕時從事金融地產，1997年才開始遊歷世界各地，學習不同的漁農畜牧業的知識，2000年曾租置240萬呎的農莊作實驗室，嘗試在港養殖從各地得來的魚苗及水產，至2013年開始將水產養殖商業化。

他提到，對漁業的興趣，除了是因為生於漁民家庭，亦與他的伯父有關。年幼時，伯父常帶他去內地的水產局及研究中心，伯父曾說「人類好快無食物，尤其是魚。」黃寶文坦言當時不相信，但隨著長大，知道得愈多，驚覺「原來魚係捉得光㗎。」

伯父話人類好快無食物，尤其是魚，當時唔相信，但隨著長大，知道得愈多，驚覺原來魚係捉得光㗎。 愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文

他亦開始意識到漁業的潛力很大，「其實翻查紀錄，香港人本身每人平均每年都食75公斤嘅魚，你只係計一公斤幾多錢，你就知道係一條非常大嘅數，呢個就只係講緊香港。」除了養殖水產，他的公司亦有參與近岸及遠洋捕撈，他更揚言，預計五年之內，漁業帶來的經濟效益可超越七十年代漁業的光輝年代。

香港人本身每人平均每年都食75公斤嘅魚，你只係計一公斤幾多錢，你就知道係一條非常大嘅數......我預計五年之內，會超過70年代嘅光輝或者經濟效益，可能會幾十倍，或者數百倍。 愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文

LOHAS Plus計劃負責人Sonia指，計劃不止養魚，亦會發展與魚相關的產業，如寵物食品生產、湯包生產、切魚隊等。（鄭子峰攝）

香港養魚有優勢：創業創富未必要走得太遠

他續提到，香港有漁村背景，世界各地的人樂意為香港魚場提供魚苗，加上自由貿易及轉口的優勢，相信在養魚有其優勢，「如果發現咗呢兩點，其實我嘅香港係好可愛……其實創業、創富，未必要走得太遠，睇清楚我哋生活環境，最有利我哋創業、創富嘅，就係我哋嘅家鄉。」

其實我嘅香港係好可愛……創業、創富未必要走得太遠，睇清楚我哋生活環境，最有利我哋創業、創富嘅，就係我哋嘅家鄉。 愉富農科的聯合創辦人及技術總監黃寶文

授人以魚不如授人以漁 期望未來三年創造300個就業機會

黃寶文說，第五波疫情下留意到社企絲打同行，經常向弱勢社群及婦女送贈物資，最初他亦只是透過他們向有需要的人捐贈鮮魚，後來覺得「如果只係捐去幫人，不如教埋佢點搵食。」剛好漁業要繼續發展需要人才，而香港在疫情下有不少人失業、需要工作，雙方傾談後便催生LOHAS Plus這個計劃。

LOHAS Plus計劃負責人Sonia補充，計劃不止教人養魚、去魚場做工，亦會發展與魚相關的產業，如寵物食品生產、湯包生產、切魚隊等，相信這些產業鍊亦會創造很多工作機會。她提到，現時陸續收到查詢，目前仍然在物識適合的人選安排到魚場學習及工作，暫時已有五六位，期望未來三年能創造300個就業機會。