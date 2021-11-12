珠江口貨船沉沒　貨櫃膠粒散落大澳　漁業界憂「膠魚」令生意受損

港府昨日（11日）公布，於11月8日接觸深圳市政府通知，一艘內河船在珠江口近岸海域沉沒，部分船上裝載的貨櫃墮海漂流。海事處其後在機場以西水域，發現3個貨櫃擱淺，其中一個於大澳近寶珠潭海岸發現的貨櫃，有少量膠粒散落。

環保團體綠惜地球相信，事故帶來的後續影響，需以年計解決。團體建議政府部門，加強到西部海域的海域及岸灘巡查及清理，並定期公布巡查數字及情況，指民間的力量有限。香港漁業聯盟則憂慮，市民劏魚後發現膠粒，將影響業界銷情，並認為魚類養殖戶相比漁民更受影響。



港府昨日表示，海事處收到消息後，已加強海上巡邏，並隨即通知相關部門跟進事件，展開打撈工作。而該批墮海漂流的貨櫃載有羊毛、植物纖維、食物及塑料等物品。其實2012年颱風襲港，曾有貨船有7個貨櫃墮海，當中6個裝滿聚丙烯膠粒。部分貨櫃遭海浪擊毀，導致膠粒進入海洋，並隨水流散佈於本港南部海域及岸灘。

綠惜地球︰事故帶來的後續影響需以年計解決

綠惜地球高級項目主任劉兆朗指，是次塑膠污染事故，與上次貨櫃墮海的位置及物品不同，難以評估事故的嚴重性。但他指，膠料會在海上分解成膠粒，除了影響海洋生態環境外，颱風襲港期間將被沖上海岸，相信事故帶來的後續影響，需以年計解決。

民間力量有限 促政府加強巡查及清理

不過劉認為，海事處及環保署得知水流走向，促請政府盡快公布受影響的範圍，並定期公布巡查數字及情況。綠惜地球亦將派人視察情況，如有需要將組織清理活動。但他建議政府部門，除了到市民通知的地點外，亦需加強到西部海域的海域及岸灘巡查及清理，包括分流、沙洲、龍鼓洲等地。他解釋，民間力量有限，市民僅於周末有空，「唔好單靠市民去清理。」

魚類養殖戶比漁民更受影響

香港漁業聯盟總務姜紹輝表示，魚在海裡四處游動吃掉膠粒，憂市民劏魚後發現肚內的膠粒，令業界的銷路受損。但他指，魚類養殖戶相比漁民更受影響，由於養殖場的位置固定，魚將以為海上飄浮的膠粒為飼料而吞下。

而大澳環境及發展關注協會成員黃惠瓊則表示，由於近年機場三跑、港珠澳大橋等工程，中華白海豚最近已消聲匿跡。她亦指，由於生存環境惡劣，海魚體積細小，相信難以吞下膠粒。「依家季節唔會好多魚，啲魚都好細條，大條先吞到。」